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Организаторы проекта «Занимательная экология» подвели итоги на эко-встрече

Организаторы проекта «Занимательная экология» подвели итоги на эко-встрече

28 ноября 2023, 03:49
«Занимательная экология» — это уникальный проект, объединяющий людей, которые заботятся об экологии нашего города и стремятся сделать его лучше.

У «Занимательной экологии» 26 ноября прошла эко-встреча. Это было завершающее мероприятие проекта, на котором они провели эко-квиз, наградили активных участников проекта и подвели итоги.

«Занимательная экология» — это уникальный проект, объединяющий людей, которые заботятся об экологии нашего города и стремятся сделать его лучше.

Цель проекта — экологическое просвещение населения Омской области. Организаторы хотят рассказать как можно большему количеству омичей, насколько важно заботиться об экологии и бережнее относиться к окружающей среде.

За время существования проекта:

  1. Было проведено два сезона онлайн-марафона «Зелёные шаги», в которых приняло участие 568 человек. Это 10 интересных и простых эко-заданий, которые помогали нашим участникам сделать свою жизнь более экологичной и внедрить полезные привычки в свои ежедневные будни.
  2. Было организовано и проведено 3 мероприятия. Первые два были в формате эко-фестиваля с интерактивными локациями. Например, дегустация эко-продуктов, разукрашивание шоперов и т. д.
  3. Было снято 20 видеороликов по 3 тематическим блокам:
  • эко-проекты: история, суть и цели проектов «Кладовка», «Добрые крышечки», «ЭкоТочка, Кедротека, Мобильный приём вторсырыя».
  • лайфхаки: полезные советы из мира разумного потребления.
  • природа Омска и Омской области: рассказали о водных ресурсах, животном мире, лесных массивах и качестве воздуха нашей области.

Сейчас проект подходит к своему логическому завершению, но организаторы уверены, что эко-сообщество и дальше продолжит свою жизнь и будет нести пользу для своих подписчиков.

#Общество#Экология#Омская область#Природа#Евгений Игишев#Качество воздуха
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