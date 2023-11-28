Организаторы проекта «Занимательная экология» подвели итоги на эко-встрече

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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У «Занимательной экологии» 26 ноября прошла эко-встреча. Это было завершающее мероприятие проекта, на котором они провели эко-квиз, наградили активных участников проекта и подвели итоги.
«Занимательная экология» — это уникальный проект, объединяющий людей, которые заботятся об экологии нашего города и стремятся сделать его лучше.
Цель проекта — экологическое просвещение населения Омской области. Организаторы хотят рассказать как можно большему количеству омичей, насколько важно заботиться об экологии и бережнее относиться к окружающей среде.
За время существования проекта:
Сейчас проект подходит к своему логическому завершению, но организаторы уверены, что эко-сообщество и дальше продолжит свою жизнь и будет нести пользу для своих подписчиков.