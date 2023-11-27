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Доча, Шоваа и Ромеш. Каки необычные имена дают омичи новорожденным

27 ноября 2023, 03:15
Фото: 1MI
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В Омской области родители назвали дочь Дочей, а сына — Ромеш

Среди омичей самое популярное имя для мальчиков — Артем, а для девочек — София.

На информационно-аналитическом портале ЗАГСа опубликовали самые редкие и самые популярные имена, которые омичи давали новорожденным с начала 2023 года.

Так, в Омской области на свет появились девочки с именами Настасья, Арсения, Яснина, Омина и Доча. Мальчикам давали имена: Шоваа, Ромеш, Дамиан, Усман и Жаслан.

Чаще всего сыновей называют Артем, Михаил, Александр, Матвей и Максим, а дочерей — София, Ева, Анна, Виктория и Мария.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области почти 3% женщин родили первенца до 18 лет. Тенденция по стране такова, что чаще всего мамами становятся ближе к 28 годам.

Рожают по десять детей. В Омской области почти 3% женщин родили первенца до 18 лет
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#Общество#Омск#Омская область#Дети#ЗАГС#Евгений Игишев#Имена#Новорожденные
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