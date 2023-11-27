Доча, Шоваа и Ромеш. Каки необычные имена дают омичи новорожденным

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
На информационно-аналитическом портале ЗАГСа опубликовали самые редкие и самые популярные имена, которые омичи давали новорожденным с начала 2023 года.
Так, в Омской области на свет появились девочки с именами Настасья, Арсения, Яснина, Омина и Доча. Мальчикам давали имена: Шоваа, Ромеш, Дамиан, Усман и Жаслан.
Чаще всего сыновей называют Артем, Михаил, Александр, Матвей и Максим, а дочерей — София, Ева, Анна, Виктория и Мария.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области почти 3% женщин родили первенца до 18 лет. Тенденция по стране такова, что чаще всего мамами становятся ближе к 28 годам.