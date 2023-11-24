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Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

иллюстрация

Не перелезть. Прокуратура потребовала спилить наконечники на заборе одной из школ

24 ноября 2023, 11:41
Фото: Город55
иллюстрация

Омская прокуратура потребовала спилить наконечники на заборе одной из школ

Исковое заявление пока что рассматривается судом.

Стало известно, что в Тарской школе № 1 провела проверку межрайонная прокуратура. Сотрудников надзорного ведомства заинтересовал забор, которым обнесена территория учебного заведения.

По мнению Тарской межрайонной прокуратуры, наконечники на заборе достаточно острые, что представляет угрозу для жизни и здоровья учащихся. Так, в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации покинуть территорию, безопасно эвакуировавшись, будет сложно.

Фото: телеграм-канал "Тарское Прииртышье"

В связи с этим представители ведомства обратились в суд, чтобы наконечники были убраны. Как только решение суда вступит в силу, прокуратура проконтролирует его исполнение.

Ранее Город55 писал о том, что рядом с несколькими школами в Омске закрывают доступ к пешеходным переходам. Это озадачило горожан. Редакция узнала причины перекрытия, о чем можно прочитать по ссылке ниже.

В Омске перекрыли пешеходные переходы у нескольких школ. Объясняем, почему
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#Омская область#Суд#Школа#Безопасность#Новости#Проверка прокуратуры#Алина Ясинская
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