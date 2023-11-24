Не перелезть. Прокуратура потребовала спилить наконечники на заборе одной из школ

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Стало известно, что в Тарской школе № 1 провела проверку межрайонная прокуратура. Сотрудников надзорного ведомства заинтересовал забор, которым обнесена территория учебного заведения.
По мнению Тарской межрайонной прокуратуры, наконечники на заборе достаточно острые, что представляет угрозу для жизни и здоровья учащихся. Так, в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации покинуть территорию, безопасно эвакуировавшись, будет сложно.
В связи с этим представители ведомства обратились в суд, чтобы наконечники были убраны. Как только решение суда вступит в силу, прокуратура проконтролирует его исполнение.
Ранее Город55 писал о том, что рядом с несколькими школами в Омске закрывают доступ к пешеходным переходам. Это озадачило горожан. Редакция узнала причины перекрытия, о чем можно прочитать по ссылке ниже.