Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

иллюстрация

В Омске перекрыли пешеходные переходы у нескольких школ. Объясняем, почему

14 ноября 2023, 12:11
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске перекрыли пешеходные переходы у нескольких школ

Как выяснилось, строители ничего не перепутали и поставили ограждения в правильных местах.

Жители областного центра заметили, что у одной из городских школ было поставлено ограждение. Забор установили так, что дети не могут пользоваться пешеходным переходом.

Соответствующая запись появилась в телеграм-канале «Омск с огоньком». Преодолевать проезжую часть оказалось сложнее учащимся школы № 80, расположенной по улице 20 Партсъезда, 12.

Фото: «Омск с огоньком»

Городу55 в пресс-центре администрации объяснили, почему забор был поставлен таким образом. Нарушений как таковых нет. Напротив, ограждение необходимо, чтобы соблюсти действующие нормы.

Дело в том, что вход в учебное заведение не может находиться рядом со свободным выходом на проезжую часть. В связи с этим были наняты рабочие, которые в этом году переносят некоторые пешеходные переходы в «нужные» места рядом со школами.

Ранее в школе №91 на территории Амурского поселка прямо на уроке травмировался ребенок. Ученик шестого класса получил травму, но госпитализация не понадобилась. В какой-то момент на его голову упал кусок штукатурки с потолка.

Омская прокуратура начала проверку после обрушения штукатурки на голову ребенка
Узнать подробнее
#Общество#Город#Омск#Омская область#Школа#Безопасность#Дети#Пешеходный переход#Пешеход#Алина Ясинская
Подпишитесь
Проект «Инопредприниматели»
Вчера, 06:06
Одышка и пневмония. Этой осенью Омскую область накрыла волна опасных вирусов
Сегодня, 09:24
Шок. Второй был не нужен. В Омской области нашли мать, бросившую младенца в лесу
Сегодня, 06:49
8 лет тюрьмы и 22 миллиона штрафа. Омский суд вынес приговор Марине Степановой
Сегодня, 10:08
Премия или конфеты? Что омские работодатели предпочитают дарить сотрудникам
Сегодня, 10:26
Посуточную аренду планируют урегулировать. Что станет с рынком съемного жилья в Омске
Сегодня, 09:57