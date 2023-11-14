В Омске перекрыли пешеходные переходы у нескольких школ. Объясняем, почему

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Жители областного центра заметили, что у одной из городских школ было поставлено ограждение. Забор установили так, что дети не могут пользоваться пешеходным переходом.
Соответствующая запись появилась в телеграм-канале «Омск с огоньком». Преодолевать проезжую часть оказалось сложнее учащимся школы № 80, расположенной по улице 20 Партсъезда, 12.
Городу55 в пресс-центре администрации объяснили, почему забор был поставлен таким образом. Нарушений как таковых нет. Напротив, ограждение необходимо, чтобы соблюсти действующие нормы.
Дело в том, что вход в учебное заведение не может находиться рядом со свободным выходом на проезжую часть. В связи с этим были наняты рабочие, которые в этом году переносят некоторые пешеходные переходы в «нужные» места рядом со школами.
Ранее в школе №91 на территории Амурского поселка прямо на уроке травмировался ребенок. Ученик шестого класса получил травму, но госпитализация не понадобилась. В какой-то момент на его голову упал кусок штукатурки с потолка.