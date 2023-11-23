УДХБ потребовало от банкротящегося «Лидера» деньги за благоустройство на Бударина

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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В Арбитражном суде Омской области сейчас рассматривается дело о банкротстве ООО «Строительная компания „Лидер“». Компания проходит процедуру конкурсного производства, через месяц конкурсный управляющий должен отчитаться о своей работе. Сегодня стало известно о пополнении списка кредиторов «Лидера»: в нем оказалось омское Управление дорожного хозяйства и благоустройства.
— В адрес конкурсного управляющего поступило заявление кредитора БУ г. Омска «УДХБ» о включении в реестр требований кредиторов ООО СК «Лидер» требования в размере 114 500,06 ₽, — говорится в официальном сообщении.
Этот долг возник из-за подрядных работ по благоустройству на улице Бударина, которыми занимался «Лидер».
Напомним: СК «Лидер» проходит процедуру банкротства с марта текущего года. В начале октября мы писали, что над фирмой нависла еще и угроза ликвидации.