УДХБ потребовало от банкротящегося «Лидера» деньги за благоустройство на Бударина

В Арбитражном суде Омской области сейчас рассматривается дело о банкротстве ООО «Строительная компания „Лидер“». Компания проходит процедуру конкурсного производства, через месяц конкурсный управляющий должен отчитаться о своей работе. Сегодня стало известно о пополнении списка кредиторов «Лидера»: в нем оказалось омское Управление дорожного хозяйства и благоустройства.