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В списке кредиторов СК «Лидер» появилось бюджетное учреждение

УДХБ потребовало от банкротящегося «Лидера» деньги за благоустройство на Бударина

23 ноября 2023, 06:39
Фото: 1MI

В списке кредиторов СК «Лидер» появилось бюджетное учреждение

Учреждение хочет, чтобы его требование включили в общий реестр.

В Арбитражном суде Омской области сейчас рассматривается дело о банкротстве ООО «Строительная компания „Лидер“». Компания проходит процедуру конкурсного производства, через месяц конкурсный управляющий должен отчитаться о своей работе. Сегодня стало известно о пополнении списка кредиторов «Лидера»: в нем оказалось омское Управление дорожного хозяйства и благоустройства.

— В адрес конкурсного управляющего поступило заявление кредитора БУ г. Омска «УДХБ» о включении в реестр требований кредиторов ООО СК «Лидер» требования в размере 114 500,06 ₽, — говорится в официальном сообщении.

Этот долг возник из-за подрядных работ по благоустройству на улице Бударина, которыми занимался «Лидер».

Напомним: СК «Лидер» проходит процедуру банкротства с марта текущего года. В начале октября мы писали, что над фирмой нависла еще и угроза ликвидации.

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#Бизнес#Новости#УДХБ#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Лидер
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