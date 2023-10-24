Конкурсный управляющий СК «Лидер» оспорил ряд сделок банкротящейся фирмы

Posted 24 октября, 09:18
Published 24 октября, 09:18
Modified 24 октября, 09:20
Updated 24 октября, 09:20
ООО «Строительная компания „Лидер“» сейчас проходит процедуру конкурсного производства. Конкурсный управляющий Григорий Соколов направил вчера, 23 октября, заявления об оспаривании сразу трех сделок этой компании. Речь идет о продаже Ольге Гальчук машины SKODA KODIAQ, о продаже Михаилу Лихачеву машины LEXUS LX450D и о перечислении ИП Наталье Овчинниковой 59,2 млн рублей. Соколов требует признать эти сделки недействительными и обязать контрагентов «Лидера» передать в конкурсную массу и машины, и деньги.
Стоит отметить, что оба договора о купле-продаже автомобилей были заключены в один день — 28 марта 2022 года. ИП Наталья Овчинникова специализируется на аренде и лизинге грузовых транспортных средств, у нее та же фамилия, что и у единственного учредителя «Лидера» — Константина Овчинникова. Михаил Лихачев — бенефициар и директор еще одной омской строительной компании, ООО «Домострой».
Напомним: СК «Лидер» проходит процедуру банкротства с марта текущего года. В начале октября мы писали, что над фирмой нависла еще и угроза ликвидации.