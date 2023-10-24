Конкурсный управляющий СК «Лидер» оспорил ряд сделок банкротящейся фирмы

Стоит отметить, что оба договора о купле-продаже автомобилей были заключены в один день — 28 марта 2022 года. ИП Наталья Овчинникова специализируется на аренде и лизинге грузовых транспортных средств, у нее та же фамилия, что и у единственного учредителя «Лидера» — Константина Овчинникова. Михаил Лихачев — бенефициар и директор еще одной омской строительной компании, ООО «Домострой».