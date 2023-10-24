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Posted 24 октября, 09:18

Published 24 октября, 09:18

Modified 24 октября, 09:20

Updated 24 октября, 09:20

Конкурсный управляющий СК «Лидер» оспорил ряд сделок банкротящейся фирмы

Конкурсный управляющий СК «Лидер» оспорил ряд сделок банкротящейся фирмы

24 октября 2023, 09:18
Фото: 1MI
Компания продала «Лексус» владельцу «Домостроя» и перечислила почти 60 млн рублей ИП Овчинниковой.

ООО «Строительная компания „Лидер“» сейчас проходит процедуру конкурсного производства. Конкурсный управляющий Григорий Соколов направил вчера, 23 октября, заявления об оспаривании сразу трех сделок этой компании. Речь идет о продаже Ольге Гальчук машины SKODA KODIAQ, о продаже Михаилу Лихачеву машины LEXUS LX450D и о перечислении ИП Наталье Овчинниковой 59,2 млн рублей. Соколов требует признать эти сделки недействительными и обязать контрагентов «Лидера» передать в конкурсную массу и машины, и деньги.

Стоит отметить, что оба договора о купле-продаже автомобилей были заключены в один день — 28 марта 2022 года. ИП Наталья Овчинникова специализируется на аренде и лизинге грузовых транспортных средств, у нее та же фамилия, что и у единственного учредителя «Лидера» — Константина Овчинникова. Михаил Лихачев — бенефициар и директор еще одной омской строительной компании, ООО «Домострой».

Напомним: СК «Лидер» проходит процедуру банкротства с марта текущего года. В начале октября мы писали, что над фирмой нависла еще и угроза ликвидации.

Налоговая ликвидирует банкротящуюся строительную компанию «Лидер»
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве
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