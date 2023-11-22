Хоценко рассказал о создании Совета по укреплению духовно-нравственных ценностей

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
В Омской области планируют создать Совет по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Такое решение приняли в рамках сотрудничества между региональным правительством и Омской епархией.
Подробности сегодня, 22 ноября, рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«Совместно с Омской епархией, приняли решение о создании при губернаторе Совета по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В Совет войдут представители основных религий, руководители общественных объединений, занимающихся вопросами воспитания и патриотизма. Уверен, что вместе мы сможем вести еще большую работу по патриотическому воспитанию нашей молодежи», — написал Виталий Хоценко.