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Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Хоценко рассказал о создании Совета по укреплению духовно-нравственных ценностей

Хоценко рассказал о создании Совета по укреплению духовно-нравственных ценностей

22 ноября 2023, 04:07
Фото: Город55
В Совет войдут представители основных религиозных конфессий и руководители общественных организаций.

В Омской области планируют создать Совет по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Такое решение приняли в рамках сотрудничества между региональным правительством и Омской епархией.

Подробности сегодня, 22 ноября, рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«Совместно с Омской епархией, приняли решение о создании при губернаторе Совета по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В Совет войдут представители основных религий, руководители общественных объединений, занимающихся вопросами воспитания и патриотизма. Уверен, что вместе мы сможем вести еще большую работу по патриотическому воспитанию нашей молодежи», — написал Виталий Хоценко.
#Общество#Омская область#Молодежь#Омская епархия#Евгений Игишев#Патриотическое воспитание#Телеграм-канал#Губернатор Омской области
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