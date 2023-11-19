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Николай Грицевич

Скончался почетный гражданин Омска Николай Грицевич

19 ноября 2023, 06:05
Фото: Администрация города Омска
Николай Грицевич

В Омске в возрасте 104 лет скончался почетный гражданин города Грицевич

Николай Григорьевич ушел из жизни на 104 году.

В Администрации города Омска сообщили, что на 104 году жизни скончался почетный гражданин Омска Николай Грицевич.

«Коренной сибиряк, исключительно трудолюбивый, добрый и мудрый, он, по сути, всю жизнь отдал служению нашему региону. Долгое время трудился на ответственных постах на железной дороге, в том числе в годы Великой Отечественной войны, работал первым заместителем председателя горисполкома. Умел брать ответственность на себя, принимать волевые, продуманные решения в интересах Омска и омичей», — написал в свое телеграм канале мэр Омска Сергей Шелест.

Город55 выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Григорьевича.

#Общество#Город#Омск#Омская область#Россия#Новости#Василий Попов
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