Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
В Администрации города Омска сообщили, что на 104 году жизни скончался почетный гражданин Омска Николай Грицевич.
«Коренной сибиряк, исключительно трудолюбивый, добрый и мудрый, он, по сути, всю жизнь отдал служению нашему региону. Долгое время трудился на ответственных постах на железной дороге, в том числе в годы Великой Отечественной войны, работал первым заместителем председателя горисполкома. Умел брать ответственность на себя, принимать волевые, продуманные решения в интересах Омска и омичей», — написал в свое телеграм канале мэр Омска Сергей Шелест.
Город55 выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Григорьевича.