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Омское правительство договорилось о сотрудничестве с ООО «Корпоративный центр ИКС 5»

Омское правительство договорилось о сотрудничестве с ООО «Корпоративный центр ИКС 5»

17 ноября 2023, 11:17
Фото: Правительство Омской области
Соглашение подписано на выставке-форуме «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ.

О сотрудничестве договорились глава Омского региона и вице-президент компании «X5 Group» Станислав Алексеевич Богданов.

«Подписали на полях международной выставки достижений „Россия“ соглашение о сотрудничестве с вице-президентом компании „X5 Group“ Станиславом Алексеевичем Богдановым. Продолжим развивать сферу потребительского рынка и социальной инфраструктуры», — рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Глава региона также отметил, что в рамках соглашения запланировано открытие на территории региона новых социально ориентированных торговых объектов. Об этом губернатор и ООО «Корпоративный центр ИКС 5» договорились ранее, когда запускали первую очередь логистического парка «Солнечный».

Сейчас в Омской области работает более 200 магазинов «Пятёрочка», а емкость распределительного центра при выходе на полную мощность позволит обслуживать около 600 торговых объектов. Кроме того, планируется открывать новые магазины сети «Пятёрочка» не только в городе, но и в разных районах области. По этому вопросу уже есть договоренность.

Напомним, что на выставке-форуме «Россия», которая проходит в Москве в павильонах ВДНХ, был утвержден еще один план сотрудничества. Виталий Хоценко и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев утвердили план мероприятий по реализации соглашения между правительствами двумя регионов. Совместные проекты Омская и Иркутская области реализуют в области спорта, цифрового развития и связи, здравоохранения, укрепления межнационального и межрелигиозного согласия. Кроме того, сегодня, 17 ноября, на выставке-форуме «Россия» проходит совместный день Омской и Иркутской области.

Омский губернатор Хоценко подписал 5-летний план сотрудничества с Иркутской областью
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#Омск#Омская область#Губернатор#Выставка#Губернатор области#Сотрудничество#Новости#Анастасия Баянова#Выставка Россия
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