Омское правительство договорилось о сотрудничестве с ООО «Корпоративный центр ИКС 5»

Напомним, что на выставке-форуме «Россия», которая проходит в Москве в павильонах ВДНХ, был утвержден еще один план сотрудничества. Виталий Хоценко и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев утвердили план мероприятий по реализации соглашения между правительствами двумя регионов. Совместные проекты Омская и Иркутская области реализуют в области спорта, цифрового развития и связи, здравоохранения, укрепления межнационального и межрелигиозного согласия. Кроме того, сегодня, 17 ноября, на выставке-форуме «Россия» проходит совместный день Омской и Иркутской области.