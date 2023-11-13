«Инопредприниматели»: чем владеют в Омской области граждане Китая

Такими видами деятельности заняты 10 предприятий. Грандом среди них, естественно, выступает филиал Китайской национальной химико-инженерной строительной компании №7» (СС-7) — это крупный подрядчик «Газпром нефти», выполнявший контракт на 420 млн долларов по строительству комплекса глубокой переработки нефти на Омском НПЗ. Согласно порядку бухотчетности, финансовые показатели по филиалам любых компаний не раскрываются, но, исходя из размаха, речь наверняка идет о миллиардах рублей. Или можно принять во внимание суммы исков — так, в московском арбитраже рассматривается иск ООО «Пери» о взыскании с филиала более 120 млн рублей. Ранее эта же компания, что занимается поставками строительных лесов и опалубки (кстати, принадлежащая немецкой Peri Gruppe) уже взыскала 140 млн рублей с СС-7.