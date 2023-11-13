«Инопредприниматели»: чем владеют в Омской области граждане Китая

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
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Выходцы из Китая — вторые по количеству зарегистрированных ими в Омской области компаний после казахстанцев: 37 юридических лиц.
И если граждане Казахстана занимаются множеством видов деятельности, то китайцы сконцентрировались на сельском хозяйстве, в том числе выращивании тепличных овощей — аграрным бизнесом занимаются треть предприятий от общего количества.
Любопытно, что жители Поднебесной зачастую предпочитают давать своим ООО весьма поэтические названия — так, в нашем списке значатся «Весенний город», «Золотая земля» и «Золотая чаша». Частым является слово «Сибирь» в названии — например, «Сибирские овощи», «Сибирский овощевод» и «Сибирский земледелец».
Наиболее крупное агропредприятие — ООО «ТАВРИЧЕСКИЙ ОВОЩЕВОД», 342 млн рублей чистых активов и 98 млн рублей чистой прибыли в 2022 году. Бизнес пополам поделили россиянин Мухторжон Умаралиев и Цун Баодэ.
Неплохие показатели у ООО «ОГОРОДНОЕ» также из Таврического района — почти 40 млн рублей выручки. Собственник Цун Вэньтао также владеет еще одной омской фирмой, «Таум Агро».
Фирмы с китайцами-собственниками торгуют сельхозпродукцией, топливом, мясом и текстилем. Правда, мало кто из них раскрывает отчетность, поэтому судить об их размахе сложно. Зато можно отметить, что некоторые из них имеют собственные бренды — так, ООО «Вэй Тянь», что специализируется на галантерейных товарах, зарегистрировало торговые знаки «Море Сумок», BALIVIYA, KENGULUNA, POSSESS и ряд других.
Такими видами деятельности заняты 10 предприятий. Грандом среди них, естественно, выступает филиал Китайской национальной химико-инженерной строительной компании №7» (СС-7) — это крупный подрядчик «Газпром нефти», выполнявший контракт на 420 млн долларов по строительству комплекса глубокой переработки нефти на Омском НПЗ. Согласно порядку бухотчетности, финансовые показатели по филиалам любых компаний не раскрываются, но, исходя из размаха, речь наверняка идет о миллиардах рублей. Или можно принять во внимание суммы исков — так, в московском арбитраже рассматривается иск ООО «Пери» о взыскании с филиала более 120 млн рублей. Ранее эта же компания, что занимается поставками строительных лесов и опалубки (кстати, принадлежащая немецкой Peri Gruppe) уже взыскала 140 млн рублей с СС-7.
Среди других крупных строителей можно отметить ООО «Сибторгплюс» — компания в 2022 году заработала выручку более чем на 105 млн рублей.
Есть две фирмы, принадлежащие Тунцзянской торгово-экономической компании «Лунфен». Из названий понятно, что именно они производят — это ООО «ОБУВНАЯ КОМПАНИЯ БАОФУ» и ООО «СИБИРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ». Обе зарегистрированы в селе Харламово Таврического района.
Среди остальных отраслей, в которых работают принадлежащие китайцам предприятия, можно отметить медицину (центр восточной медицины «Хуа То»), компьютерные технологии и транспорт.
Например, это ООО «НОВЫЙ МИР» с выручкой 17 млн рублей. Компания специализируется на доставке грузов из Китая в любой регион России и поиске китайских поставщиков тех или иных товаров. Одним из владельцев, что интересно, выступает некий уроженец Харбина Хэ Кай, несмотря на имя — гражданин России.