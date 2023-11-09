Омичке запретили готовить еду после массового отравления подростков-спортсменов

Выяснилось, что женщина работала в одиночку у себя дома без документов, журналов, медицинской книжки. На ее кухне оказалась всего одна раковина, не был промаркирован инвентарь. Женщина не проходила медосмотр, гигиеническое обучение и аттестацию. Известно также, что она не была оформлена ни как самозанятая, ни как ИП.