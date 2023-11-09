Омичке запретили готовить еду после массового отравления подростков-спортсменов

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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Омичке Светлане Лырчиковой суд запретил заниматься кейтеринговым бизнесом после отравления детей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В июне нынешнего года в больницу имени Кабанова поступили 19 подростков с острой кишечной инфекцией. Выяснилось, что юноши-спортсмены из Новокузнецка проживали в гостинице «Миллениум» и отравились местной едой. Готовые продукты в хостел поставляла Светлана Лырчикова, с которой гостиница заключила договор.
Выяснилось, что женщина работала в одиночку у себя дома без документов, журналов, медицинской книжки. На ее кухне оказалась всего одна раковина, не был промаркирован инвентарь. Женщина не проходила медосмотр, гигиеническое обучение и аттестацию. Известно также, что она не была оформлена ни как самозанятая, ни как ИП.
В итоге Тевризский районный суд запретил Лырчиковой заниматься изготовлением пищевой продукции. Решение суда вступило в законную силу.