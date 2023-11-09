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Омичке запретили готовить еду после массового отравления подростков-спортсменов

9 ноября 2023, 03:33
Фото: 1MI
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Омичке запретили заниматься бизнесом по приготовлению еды после отравления детей

Выяснилось, что женщина готовила еду у себя дома без каких-либо разрешительных документов и санкнижки. Кроме того, она не была оформлена ни как самозанятая, ни как ИП.

Омичке Светлане Лырчиковой суд запретил заниматься кейтеринговым бизнесом после отравления детей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В июне нынешнего года в больницу имени Кабанова поступили 19 подростков с острой кишечной инфекцией. Выяснилось, что юноши-спортсмены из Новокузнецка проживали в гостинице «Миллениум» и отравились местной едой. Готовые продукты в хостел поставляла Светлана Лырчикова, с которой гостиница заключила договор.

Выяснилось, что женщина работала в одиночку у себя дома без документов, журналов, медицинской книжки. На ее кухне оказалась всего одна раковина, не был промаркирован инвентарь. Женщина не проходила медосмотр, гигиеническое обучение и аттестацию. Известно также, что она не была оформлена ни как самозанятая, ни как ИП.

В итоге Тевризский районный суд запретил Лырчиковой заниматься изготовлением пищевой продукции. Решение суда вступило в законную силу.

Готовила дома без медкнижки. Роспотребнадзор нашел причину отравления детей в Омске
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#Общество#Омск#Суд#Роспотребнадзор#Отравление#Еда#Евгений Игишев
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