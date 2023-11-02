Омской «Восточной роще» устроят преображение за 1,4 миллиона рублей

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Соответствующее объявление было опубликовано на сайте госзакупок вчера, 1 ноября, заявки на участие в аукционе же принимаются до 10. За работу подрядчику готовы заплатить 1,4 миллиона рублей. Согласно условиям контракта, он должен будет выполнить работы в течение 20 рабочих дней со дня его подписания.
Так, в «Восточной роще» Октябрьского округа планируется поставить 15 новых скамеек из чугуна и дерева, а также 15 железобетонных урн.
Напомним, что недавно в Омске искали подрядчика для установки 58 остановочных павильонов нескольких видов. Цента контракта составляла более 10 миллионов рублей.