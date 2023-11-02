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В омской «Восточной роще» установят новые скамейки и урны

Омской «Восточной роще» устроят преображение за 1,4 миллиона рублей

2 ноября 2023, 09:37
Фото: 1MI

В омской «Восточной роще» установят новые скамейки и урны

Подрядчика для проведения работ ищет городское управление дорожного хозяйства и благоустройства.

Соответствующее объявление было опубликовано на сайте госзакупок вчера, 1 ноября, заявки на участие в аукционе же принимаются до 10. За работу подрядчику готовы заплатить 1,4 миллиона рублей. Согласно условиям контракта, он должен будет выполнить работы в течение 20 рабочих дней со дня его подписания.

Так, в «Восточной роще» Октябрьского округа планируется поставить 15 новых скамеек из чугуна и дерева, а также 15 железобетонных урн.

Напомним, что недавно в Омске искали подрядчика для установки 58 остановочных павильонов нескольких видов. Цента контракта составляла более 10 миллионов рублей.

Для Омска закупят 58 новых остановок общественного транспорта на 10 млн рублей
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#Омск#Благоустройство#Омская область#Благоустройство города#Новости#Анастасия Баянова#Роща#Устаноака
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