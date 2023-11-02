Омской «Восточной роще» устроят преображение за 1,4 миллиона рублей

Соответствующее объявление было опубликовано на сайте госзакупок вчера, 1 ноября, заявки на участие в аукционе же принимаются до 10. За работу подрядчику готовы заплатить 1,4 миллиона рублей. Согласно условиям контракта, он должен будет выполнить работы в течение 20 рабочих дней со дня его подписания.