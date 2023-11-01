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Виталий Хоценко поучаствовал в совещании по вопросам нацбезопасности в Сибири

Виталий Хоценко поучаствовал в совещании по вопросам нацбезопасности в Сибири

1 ноября 2023, 03:27
Фото: Правительство Омской области
Обсуждались меры по обеспечению технологического суверенитета страны с использованием научно-производственного потенциала регионов.

Накануне, 31 октября, в Томске прошло совещание по вопросам национальной безопасности в Сибирском федеральном округе. Руководил заседанием секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев при участии полпреда президента в СФО Анатолия Серышева.

Обсуждались меры по обеспечению технологического суверенитета страны с использованием научно-производственного потенциала регионов. Подробности губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем телеграм-канале.

«России сейчас, как никогда прежде, необходимо сплочение и единение, чтобы ни одна вражеская провокация не могла достигнуть своих подлых целей и разобщить нас. Мы обязаны сохранить и приумножить научно-технический, промышленный, аграрный и культурный потенциал России. Именно на такой курс ориентирует наш президент Владимир Владимирович Путин. И Омская область сделает все, чтобы с этой задачей справиться», — отметил Виталий Хоценко.
#Общество#Омская область#Президент РФ#Россия#Сибирь#Анатолий серышев#Евгений Игишев#Виталий Хоценко
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