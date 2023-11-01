Виталий Хоценко поучаствовал в совещании по вопросам нацбезопасности в Сибири

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Накануне, 31 октября, в Томске прошло совещание по вопросам национальной безопасности в Сибирском федеральном округе. Руководил заседанием секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев при участии полпреда президента в СФО Анатолия Серышева.
Обсуждались меры по обеспечению технологического суверенитета страны с использованием научно-производственного потенциала регионов. Подробности губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем телеграм-канале.
«России сейчас, как никогда прежде, необходимо сплочение и единение, чтобы ни одна вражеская провокация не могла достигнуть своих подлых целей и разобщить нас. Мы обязаны сохранить и приумножить научно-технический, промышленный, аграрный и культурный потенциал России. Именно на такой курс ориентирует наш президент Владимир Владимирович Путин. И Омская область сделает все, чтобы с этой задачей справиться», — отметил Виталий Хоценко.