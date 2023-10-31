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Вклад в эмаль. Омский гель для зубов появится в продаже в начале ноября

31 октября 2023, 08:50
Фото: Город55
иллюстрация

Омский гель для восстановления зубной эмали появится в продаже в начале ноября

Зарубежные аналоги не так эффективны, как омская разработка.

На базе ОмГМУ был создан специальный гель для восстановления эмали у детей. Также средство формирует резистентность к кариесу. Стало известно, когда его можно будет увидеть на прилавках.

Производство уже идет. Предположительно, 9 ноября гель поступит в продажу. Патент на препарат купил местный предприниматель. Глава Омского научно-образовательного центра Евгений Белопухов рассказал ТАСС, что в будущем планируется расширить линейку омских стоматологических гелей.

Руководитель проекта, заведующая кафедрой детской стоматологии ОмГМУ Галина Скрипкина отметила, что эффективность геля, созданного омскими учеными, в предотвращении кариеса составляет около 85%. Импортные аналоги оказывают меньшее воздействие на проблему в шесть раз, говорят разработчики.

«Если импортным аналогом нужно пользоваться ежедневно два раза в день, то мы рекомендуем курсовой формат в две, максимум три недели. Именно в этот период минеральные компоненты активно встраиваются в эмаль, потом активность угасает», — добавила Скрипкина.

Препарат купирует кариозный процесс на начальной стадии, но резистентность зубов к кариесу вырабатывается только в детском возрасте, уточнила руководитель проекта. Хранить омский гель можно будет вне холодильника на протяжении пяти лет.

Скоро на прилавках. В Омске ученые ОмГМУ разработали специальный гель для зубов
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#Общество#Здоровье#Омск#Омская область#Новости#Стоматолог#Зубы#Алина Ясинская
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