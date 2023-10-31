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У ПАО «ОНХП» одним иностранным представительством станет меньше

«Омскнефтехимпроект» Игоря Зуги закроет свое представительство в Узбекистане

31 октября 2023, 06:41
Фото: 1MI

У ПАО «ОНХП» одним иностранным представительством станет меньше

Соответствующее решение принял совет директоров.

Сегодня, 31 октября, прошло очередное заседание совета директоров публичного акционерного общества «Омскнефтехимпроект». Известно, что в «разном» обсуждалась судьба одного из иностранных представительств компании.

— Принятое решение: Закрыть Представительство ПАО «ОНХП» в Республике Узбекистан и поручить Генеральному директору ПАО «ОНХП» И. М. Зуге внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц в сроки, установленные законодательством РФ, — говорится в официальном сообщении.

Напомним: на данный момент у ОНХП есть филиал в Сербии, представительства в Казахстане и Узбекистане. В апреле было принято решение об открытии представительства в Китае.

«Нефтехимпроект» — крупная фирма с годовым доходом более полутора млрд рублей, которая занимается «инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора». Руководит ею Игорь Зуга — экс-сенатор, депутат регионального Заксобрания.

«Нефтехимпроект» Игоря Зуги откроет представительство в Китае
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Нефтехимпроект#Узбекистан
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