«Омскнефтехимпроект» Игоря Зуги закроет свое представительство в Узбекистане

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Сегодня, 31 октября, прошло очередное заседание совета директоров публичного акционерного общества «Омскнефтехимпроект». Известно, что в «разном» обсуждалась судьба одного из иностранных представительств компании.
— Принятое решение: Закрыть Представительство ПАО «ОНХП» в Республике Узбекистан и поручить Генеральному директору ПАО «ОНХП» И. М. Зуге внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц в сроки, установленные законодательством РФ, — говорится в официальном сообщении.
Напомним: на данный момент у ОНХП есть филиал в Сербии, представительства в Казахстане и Узбекистане. В апреле было принято решение об открытии представительства в Китае.
«Нефтехимпроект» — крупная фирма с годовым доходом более полутора млрд рублей, которая занимается «инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора». Руководит ею Игорь Зуга — экс-сенатор, депутат регионального Заксобрания.