Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

иллюстрация

Берегите себя. В омском Роспотребнадзоре представили данные о заболеваемости ОРВИ

31 октября 2023, 10:23
Фото: Город55
иллюстрация

В омском Роспотребнадзоре представили данные о заболеваемости ОРВИ

За последнюю неделю количество заболевших несколько уменьшилось, однако эпидемический сезон продолжается.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили статистику заболеваемости в Омской области за последнюю неделю. По данным ведомства, с 23 по 29 октября количество пациентов с ОРВИ оказалось меньше, чем на позапрошлой неделе. Снижение случилось на 3,7%.

По оценке специалистов, ситуация по заболеваемости находится на уровне эпидемического порога. В Омской области на данный момент циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы.

Местным жителям рекомендуют пройти процедуру вакцинации. Прививки ставят в поликлинике по месту жительства, на предприятии, в детских садах и школах.

Волна бактерий и вирусов. В Роспотребнадзоре рассказали, чем осенью болеют омичи
Узнать подробнее
#Общество#Здоровье#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#ОРВИ#Новости#Алина Ясинская
Подпишитесь
По собственному. Илья Лобов ушел с поста главы минприроды Омской области
Сегодня, 11:48
Артем Наркевич стал советником по вопросам здравоохранения в областном правительстве
Сегодня, 06:05
Разбрасывают кости и дерутся. В Омске жильцы многоэтажки страдают от бездомных собак
Сегодня, 03:48
Год на реставрацию. Омский минкульт через суд добился ремонта особняка на Ленина
Сегодня, 08:29
Курс на Левый берег. Названы точки, где планируют разместить новый парк «Патриот»
Сегодня, 09:37
Утопают в нечистотах. В омской новостройке подвалы залило канализационными отходами
Сегодня, 11:51