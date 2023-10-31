Берегите себя. В омском Роспотребнадзоре представили данные о заболеваемости ОРВИ

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В региональном Роспотребнадзоре сообщили статистику заболеваемости в Омской области за последнюю неделю. По данным ведомства, с 23 по 29 октября количество пациентов с ОРВИ оказалось меньше, чем на позапрошлой неделе. Снижение случилось на 3,7%.
По оценке специалистов, ситуация по заболеваемости находится на уровне эпидемического порога. В Омской области на данный момент циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы.
Местным жителям рекомендуют пройти процедуру вакцинации. Прививки ставят в поликлинике по месту жительства, на предприятии, в детских садах и школах.