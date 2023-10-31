Берегите себя. В омском Роспотребнадзоре представили данные о заболеваемости ОРВИ

В региональном Роспотребнадзоре сообщили статистику заболеваемости в Омской области за последнюю неделю. По данным ведомства, с 23 по 29 октября количество пациентов с ОРВИ оказалось меньше, чем на позапрошлой неделе. Снижение случилось на 3,7%.