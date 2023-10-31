11 миллионов ущерба. Омичи поймали в Иртыше рыбу из Красной книги и попали под суд

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
По версии следствия, 12 октября на реке Иртыш в Тарском районе Омской области, двое братьев сплавлялись на лодке по течению. Желая порыбачить, они использовали запрещенное орудие лова — плавную донную сеть.
С ее помощью мужчины выловили 23 осетра и 174 стерляди, что причинило государству ущерб в размере 11 765 000 рублей. После совершения преступления, братья были задержаны сотрудниками полиции, улов у них был изъят.
Сейчас следствие проводит проверку по возбужденному уголовному делу о незаконной добыче водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.