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В Омской области двое братьев поймали рыбу из Красной книги и попали под суд

11 миллионов ущерба. Омичи поймали в Иртыше рыбу из Красной книги и попали под суд

31 октября 2023, 10:15
Фото: СУ СК РФ по Омской области

В Омской области двое братьев поймали рыбу из Красной книги и попали под суд

Уголовное дело по факту незаконной охоты возбудило следственное управление СК России по Омской области.

По версии следствия, 12 октября на реке Иртыш в Тарском районе Омской области, двое братьев сплавлялись на лодке по течению. Желая порыбачить, они использовали запрещенное орудие лова — плавную донную сеть.

С ее помощью мужчины выловили 23 осетра и 174 стерляди, что причинило государству ущерб в размере 11 765 000 рублей. После совершения преступления, братья были задержаны сотрудниками полиции, улов у них был изъят.

Сейчас следствие проводит проверку по возбужденному уголовному делу о незаконной добыче водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

Фото: СУ СК РФ по Омской области
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