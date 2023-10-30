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Грозит до 20 лет. В Омской области будут судить женщину-наркокурьера

30 октября 2023, 03:54
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области будут судить женщину за перевозку 5 кг наркотиков

Обвиняемая перевозила запрещенное зелье из Ленинградской области в Новосибирск.

В Омской области под суд пойдет 36-летняя жительница Краснодарского края. Ее обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщили сегодня, 30 октября, в региональной прокуратуре.

Омские полицейские задержали женщину в сентябре нынешнего года. В ее автомобиле обнаружили 4,7 кг запрещенного зелья. Наркотики курьер перевозила из Ленинградской области в Новосибирск.

Женщине грозит до 20 лет колонии, в настоящее время она находится под стражей. Автомобиль подсудимой арестован для дальнейшей конфискации. Уголовное дело рассмотрят в Крутинском районном суде.

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#Происшествия#Омская область#Задержание#Прокуратура#Новосибирск#Уголовное дело#Конфискация#Лишение свободы#Наркотик#Краснодарский край#Евгений Игишев#Наркотическое вещество
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