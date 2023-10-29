«Батареи еле живые». Омичи с Нефтяников жалуются на холод в квартирах

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
В редакцию Города55 обратилась молодая семья из дома №6а по проспекту Мира. Омичи жалуются на температуру в квартире:
«Отопление включили, но батареи еле живые. Управляющая компания постоянно придумывает разные причины. Вроде что-то делали, но толку нет. Сейчас на РТС все списывают».
Такая ситуация во всех квартирах дома, говорят наши собеседники. Они обращались не только в управляющую компанию, но и в горадминистрацию, и в облправительство.
В семье растет маленький ребенок, родители переживают за здоровье малыша. При низкой температуре велик риск заболеваний, особенно в период сезонного всплеска ОРВИ.