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Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

иллюстрация

«Батареи еле живые». Омичи с Нефтяников жалуются на холод в квартирах

29 октября 2023, 05:25
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи на проспекте Мира пожаловались на холодные батареи

Отопление в доме дали, но температура в квартирах все равно низкая.

В редакцию Города55 обратилась молодая семья из дома №6а по проспекту Мира. Омичи жалуются на температуру в квартире:

«Отопление включили, но батареи еле живые. Управляющая компания постоянно придумывает разные причины. Вроде что-то делали, но толку нет. Сейчас на РТС все списывают».
батареи в доме на проспекте Мира, 6абатареи в доме на проспекте Мира, 6а
батареи в доме на проспекте Мира, 6а
Фото: предоставлено Городу55

Такая ситуация во всех квартирах дома, говорят наши собеседники. Они обращались не только в управляющую компанию, но и в горадминистрацию, и в облправительство.

В семье растет маленький ребенок, родители переживают за здоровье малыша. При низкой температуре велик риск заболеваний, особенно в период сезонного всплеска ОРВИ.

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#Общество#Омск#Отопление#Жалобы#Новости
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