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Виталий Хоценко пригласил омичей на передвижную экспозицию «Поезд Победы»

27 октября 2023, 04:16
Фото: 1MI
Иллюстрация
Состав с выставкой будет находиться в Омске 28 и 29 октября.

В Омск в ближайшие выходные приедет выставка-музей «Поезд Победы». Состав будет находиться на железнодорожном вокзале 28 и 29 октября. Жители и гости областного центра смогут бесплатно увидеть уникальную выставку. Для этого необходимо лишь пройти регистрацию на сайте поездпобеды.рф. Экспозиция расскажет о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.

«27 миллионов погибших советских граждан — цена, которую наша страна заплатила за то, чтобы не допустить распространения фашизма на русской земле. „Поезд Победы“ как машина времени погружает в события тех лет и позволят прочувствовать основные вехи и события: от мирного времени, тяжелых будней концлагерей до военных трибуналов над нацистами. Наглядность, реалистичность и современное мультимедийное оборудование делают эту экспозицию, действительно, уникальной», — рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Десять тематических вагонов рассказывают о разных вехах и событиях ВОВ. В 2023 году музей пополнился новым вагоном о военных трибуналах. Благодаря Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам весь мир узнал о злодеяниях нацистской Германии и милитаристской Японии.

Регистрация на выставку откроется за сутки до прибытия поезда. Рекомендуемый возраст для посетителей 12+. Дети младше 12 лет могут пройти только в сопровождении взрослого. Каждую экскурсионную группу сопровождают волонтеры.

Расписание работы поезда в Омской области:

28.10.2023 — с 13.30 до 19.00, последняя группа в 18:20

29.10.2023 — с 10.00 до 19.00, последняя группа в 18:20

Проект «Поезд Победы» был запущен в 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В экспозиции используется 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей, а также технологии дополненной реальности, объемный звук и театральное освещение.

#Общество#Омск#Омская область#Великая Отечественная война#Экспозиция#Пассажир#Регистрация#Военное время#Евгений Игишев
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