Виталий Хоценко пригласил омичей на передвижную экспозицию «Поезд Победы»

В Омск в ближайшие выходные приедет выставка-музей «Поезд Победы». Состав будет находиться на железнодорожном вокзале 28 и 29 октября. Жители и гости областного центра смогут бесплатно увидеть уникальную выставку. Для этого необходимо лишь пройти регистрацию на сайте поездпобеды.рф. Экспозиция расскажет о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.