В Омске прошел всероссийский турнир памяти легендарного спортсмена Александра Пушницы

Почетным гостем мемориала стал друг по сборной Александра Пушницы, заслуженный тренер России Александр Владимирович Яковлев. На торжественной церемонии Иван Колесник вручил ему памятную медаль, приуроченную к 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.