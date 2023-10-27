В Омске прошел всероссийский турнир памяти легендарного спортсмена Александра Пушницы

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
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Updated Сегодня, 17:58
Соревнования проводятся в честь Александра Пушницы — легендарного советского спортсмена, 3-кратного чемпиона и серебряного призера чемпионатов мира, 3-кратного обладателя Кубка мира, 2-кратного чемпиона Европы, 9-кратного чемпиона СССР.
В состязаниях приняли участие более 250 спортсменов со всей России. На открытии участников поприветствовали губернатор Виталий Хоценко, мэр Омска Сергей Шелест и первый заместитель министра спорта региона Иван Колесник.
«Мы проводим этот турнир уже в 23-й раз, но впервые он проходит в статусе мемориала. Теперь организация соревнований становится еще более ответственной. Когда Александр Михайлович ушел из жизни, мы решили сделать монумент нашему великому спортсмену, и в начале ноября мы откроем здесь бюст. Желаю всем участникам соревнований показать сегодня все свои способности, пусть борьба будет честной, а победит сильнейший», — отметил Шелест.
Иван Колесник уверен, что память о выдающемся спортсмене нужно чтить, развивать традиции, заложенные им, и продолжать его дело.
«Сегодня, действительно, особенный турнир, ведь он первый раз без Александра Михайловича. Отрадно, что сегодня количество участников такое же, как было на юбилейном — 20-м — турнире, приятно, что приехало так много ребят, чтобы выразить почтение великому спортсмену. Наша задача сегодня –развивать спортивную школу, которой очень долго занимался Александр Михайлович, и самбо в целом. Тем более этот вид спорта один из приоритетных для нашей страны», — считает министра спорта.
Почетным гостем мемориала стал друг по сборной Александра Пушницы, заслуженный тренер России Александр Владимирович Яковлев. На торжественной церемонии Иван Колесник вручил ему памятную медаль, приуроченную к 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.
Финальные поединки прошли после открытия турнира. Победителям соревнований стали спортсмены из Новосибирской области и Красноярского края — Андрей Ерохин (58 кг), Игорь Поздеев (71 кг) и Мирослав Бойко (79 кг), Игорь Кузургашев (64 кг), Владислав Панов (88 кг), Денис Кунянов (88 кг). Омичи также смогли попасть в призы по боевому самбо. Бронзовые медали получили Армен Асатрян (64 кг), Дамир Жолдыбаев (71 кг), Алексей Шуркевич (79 кг), Александр Борисов (88 кг).
«Решил принять участие в этом турнире, чтобы не растерять соревновательный дух, и вообще нам все виды спорта, где можно биться и бороться, подходят. Так что это был отличный опыт», — отметил Алексей Шуркевич.