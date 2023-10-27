Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

иллюстрация

Сладкие и наливные. Диетолог заявила, кому стоит отказаться от яблок

27 октября 2023, 13:15
Фото: Город55
иллюстрация
Этот фрукт не стоит употреблять в пищу нескольким категориям людей.

Диетолог Елена Соломатина сообщила, какое влияние оказывают яблоки на организм. Этим врач поделилась с агентством «Москва-24».

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, аллергических реакциях и сахарном диабете популярный фрукт может нанести вред. Из яблок выделяется кислота и клетчатка, которые негативно воздействуют на слизистую желудка и кишечника.

Употребление этих фруктов особенно не рекомендует Соломатина пациентам с диагностированной язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, людям, у которых есть гастрит с повышенной кислотностью, панкреатит и ряд других недугов.

Сладкие сорта яблок лучше не брать в магазинах тем, кто мучается от лишнего веса и болеет сахарным диабетом. Красные яблоки не стоит выбирать аллергикам, которые не переносят этот фрукт.

Диетолог рассказала о продуктах, которые вызывают зависимость
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Фрукты#Новости#Еда#Алина Ясинская#Диета#Здоровая еда
Подпишитесь
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Сегодня, 03:27
Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники
Сегодня, 04:46
В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику
Сегодня, 02:37
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Сегодня, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Сегодня, 07:23
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
Сегодня, 06:43