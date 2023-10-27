Сладкие и наливные. Диетолог заявила, кому стоит отказаться от яблок

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Диетолог Елена Соломатина сообщила, какое влияние оказывают яблоки на организм. Этим врач поделилась с агентством «Москва-24».
При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, аллергических реакциях и сахарном диабете популярный фрукт может нанести вред. Из яблок выделяется кислота и клетчатка, которые негативно воздействуют на слизистую желудка и кишечника.
Употребление этих фруктов особенно не рекомендует Соломатина пациентам с диагностированной язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, людям, у которых есть гастрит с повышенной кислотностью, панкреатит и ряд других недугов.
Сладкие сорта яблок лучше не брать в магазинах тем, кто мучается от лишнего веса и болеет сахарным диабетом. Красные яблоки не стоит выбирать аллергикам, которые не переносят этот фрукт.