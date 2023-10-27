Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:10

Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

иллюстрация

Работала до последнего. В Омске скончалась основатель частного семейного центра

27 октября 2023, 06:10
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске от тяжелой болезни скончалась основатель частного семейного центра

Ее жизнь оборвалась совсем рано из-за онкологии.

В Омской области скончалась основатель сети семейных клубов «Семушка» Александра Сидорова. Ей было 35 лет. У нее диагностировали опухоль мозга. Об этом сообщили в Центре инноваций социальной сферы.

Предпринимательница несмотря на диагноз до последнего занималась любимым делом. Она открылась центр развития для детей в 2012 году. Также параллельно омичка воспитывала двух сыновей.

Завтра, 28 октября, в храме Св. мученика Сильвестра состоится гражданская церемония прощания. Начало в 10:00. На вечер 17:00 запланировано отпевание.

Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким ушедшей.

#Общество#Омск#Омская область#Смерть#Новости#Онкология#Алина Ясинская#Социальное предпринимательство
Подпишитесь
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Сегодня, 03:27
Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники
Сегодня, 04:46
В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику
Сегодня, 02:37
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Сегодня, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Сегодня, 07:23
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
Сегодня, 06:43