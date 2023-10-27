Работала до последнего. В Омске скончалась основатель частного семейного центра

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:14
В Омской области скончалась основатель сети семейных клубов «Семушка» Александра Сидорова. Ей было 35 лет. У нее диагностировали опухоль мозга. Об этом сообщили в Центре инноваций социальной сферы.
Предпринимательница несмотря на диагноз до последнего занималась любимым делом. Она открылась центр развития для детей в 2012 году. Также параллельно омичка воспитывала двух сыновей.
Завтра, 28 октября, в храме Св. мученика Сильвестра состоится гражданская церемония прощания. Начало в 10:00. На вечер 17:00 запланировано отпевание.
Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким ушедшей.