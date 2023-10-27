Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники

«Дентис» прописан в Городке Нефтяников, на улице Нефтезаводская. В уставном капитале фирмы 10 тысяч рублей, ее доходы за 2022 год превысили 30 млн рублей. Первым учредителем фирмы была Наталья Евгеньевна Хмелева (предположительно сестра Андрея Стороженко). В 2010 году уставный капитал перешел к Изобэлле Стороженко, а теперь единственным собственником стал бывший министр.