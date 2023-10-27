Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:46

Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники

Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники

27 октября 2023, 04:46
Фото: 1MI
До него бенефициаром ООО «Дентис» была Изобэлла Стороженко.

В обществе с ограниченной ответственностью «Дентис» поменялась структура владения. Единственным учредителем компании долгое время была Изобэлла Стороженко, но с 25 октября весь уставный капитал «Дентиса» принадлежит Андрею Стороженко. Речь о бывшем главе Минздрава Омской области, возглавлявшем это ведомство в 2012–2018 годах.

Отметим, что по специальности Стороженко врач-уролог. В 90-е он был главврачом детской клинической больницы №3, его кандидатская диссертация посвящена амбулаторной помощи детям.

«Дентис» прописан в Городке Нефтяников, на улице Нефтезаводская. В уставном капитале фирмы 10 тысяч рублей, ее доходы за 2022 год превысили 30 млн рублей. Первым учредителем фирмы была Наталья Евгеньевна Хмелева (предположительно сестра Андрея Стороженко). В 2010 году уставный капитал перешел к Изобэлле Стороженко, а теперь единственным собственником стал бывший министр.

Омский депутат Шаповалов заявил, что экс-министра Стороженко «усиленно уничтожали»
Узнать подробнее
#Бизнес#Новости#Андрей Стороженко#Стоматология#Николай Эйхвальд#Новые владельцы
Подпишитесь
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Сегодня, 03:27
В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику
Сегодня, 02:37
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Сегодня, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Сегодня, 07:23
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
Сегодня, 06:43