Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:48
В обществе с ограниченной ответственностью «Дентис» поменялась структура владения. Единственным учредителем компании долгое время была Изобэлла Стороженко, но с 25 октября весь уставный капитал «Дентиса» принадлежит Андрею Стороженко. Речь о бывшем главе Минздрава Омской области, возглавлявшем это ведомство в 2012–2018 годах.
Отметим, что по специальности Стороженко врач-уролог. В 90-е он был главврачом детской клинической больницы №3, его кандидатская диссертация посвящена амбулаторной помощи детям.
«Дентис» прописан в Городке Нефтяников, на улице Нефтезаводская. В уставном капитале фирмы 10 тысяч рублей, ее доходы за 2022 год превысили 30 млн рублей. Первым учредителем фирмы была Наталья Евгеньевна Хмелева (предположительно сестра Андрея Стороженко). В 2010 году уставный капитал перешел к Изобэлле Стороженко, а теперь единственным собственником стал бывший министр.