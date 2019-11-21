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Posted 21 ноября 2019,, 02:26

Published 21 ноября 2019,, 02:26

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омский депутат Шаповалов заявил, что экс-министра Стороженко «усиленно уничтожали»

21 ноября 2019, 02:26
Депутат омского Законодательного собрания и главный врач БУЗОО «КМСЧ № 9» Юрий Шаповалов рассказал, что после увольнения Андрея Стороженко в сфере здравоохранения все стало спокойнее, сообщает «В Омске». Но депутат хочет возвращения министра.

Во время интервью изданию Шаповалов заявил, что мечтает, чтобы Стороженко вернулся в систему здравоохранения. По его словам, бывший министр мог бы возглавить крупную больницу, поскольку он очень опытный управленец, который отдал отрасли 14 лет своей жизни.

Также депутат рассказал, что видит серьезное напряжение между пациентами и врачами. Это напряжение уменьшилось после увольнения Стороженко, но не исчезло до конца.

«Министра Стороженко, на мой взгляд, усиленно уничтожали. Все пестрило: лес рубили, а щепки летели во всех. Сейчас этого стало в разы меньше, хотя противостояние, повторю, между пациентом и врачом лишь нарастает», — рассказал Юрий Шаповалов.

Напомним, что в сентябре прошлого года произошла инаугурация Александра Буркова. С этого момента в региональном правительстве начались перестановки. В декабре 2018 года Андрей Стороженко отправился в отставку. Он возглавлял министерство здравоохранения Омской области с 2012 года.

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