Омский депутат Шаповалов заявил, что экс-министра Стороженко «усиленно уничтожали»

Во время интервью изданию Шаповалов заявил, что мечтает, чтобы Стороженко вернулся в систему здравоохранения. По его словам, бывший министр мог бы возглавить крупную больницу, поскольку он очень опытный управленец, который отдал отрасли 14 лет своей жизни.