В Омском районе отметили День призывника

Posted 26 октября, 08:29
Published 26 октября, 08:29
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
День призывника отметили сегодня, 26 октября, в администрации Омского района. Праздник посвятили торжественным проводам местной молодежи в армию России.
Перед гостями с приветственным словом выступил глава района Геннадий Долматов. Он пожелал призывникам достойно пройти службу.
«Никогда не забывайте о главных ценностях в жизни, помните о Родине и о своих близких», — отметил руководитель пригородного муниципалитета.
Затем собравшихся ждала насыщенная культурная программа. На сцене перед призывниками выступали ансамбли и солисты Сибирского и Морозовского домов культуры.
Напутствие призывникам дала начальник отдела подготовки призыва граждан на военную службу военного комиссариата Омской области по Омскому району Елена Сорочинская. Она подчеркнула, что для ребят наступает особый период в жизни, который необходимо пройти с мужеством, стойкостью и упорством.
В администрации муниципалитета отметили, что сегодня повестки получили 52 человека. Их вручили в конце праздника. Также призывникам выдали армейские жетоны с гравировкой, напоминающей о малой родине. Всего же в этом году на срочную военную службу отправятся 150 молодых людей из Омского района.