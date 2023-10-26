В Омском районе отметили День призывника

В администрации муниципалитета отметили, что сегодня повестки получили 52 человека. Их вручили в конце праздника. Также призывникам выдали армейские жетоны с гравировкой, напоминающей о малой родине. Всего же в этом году на срочную военную службу отправятся 150 молодых людей из Омского района.