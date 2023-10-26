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Posted 26 октября, 08:29

Published 26 октября, 08:29

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

В Омском районе отметили День призывника

В Омском районе отметили День призывника

26 октября 2023, 08:29
Фото: Администрация Омского района
Этой осенью на службу в армию отправятся 150 жителей пригорода.

День призывника отметили сегодня, 26 октября, в администрации Омского района. Праздник посвятили торжественным проводам местной молодежи в армию России.

Перед гостями с приветственным словом выступил глава района Геннадий Долматов. Он пожелал призывникам достойно пройти службу.

Фото: Администрация Омского района
«Никогда не забывайте о главных ценностях в жизни, помните о Родине и о своих близких», — отметил руководитель пригородного муниципалитета.

Затем собравшихся ждала насыщенная культурная программа. На сцене перед призывниками выступали ансамбли и солисты Сибирского и Морозовского домов культуры.

Фото: Администрация Омского района

Напутствие призывникам дала начальник отдела подготовки призыва граждан на военную службу военного комиссариата Омской области по Омскому району Елена Сорочинская. Она подчеркнула, что для ребят наступает особый период в жизни, который необходимо пройти с мужеством, стойкостью и упорством.

В администрации муниципалитета отметили, что сегодня повестки получили 52 человека. Их вручили в конце праздника. Также призывникам выдали армейские жетоны с гравировкой, напоминающей о малой родине. Всего же в этом году на срочную военную службу отправятся 150 молодых людей из Омского района.

Фото: Администрация Омского района
#Общество#Омск#Омская область#Омский район#Важное
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