Второй экофест: что ждет тебя на этот раз?

Posted 25 октября, 05:06
Published 25 октября, 05:06
Modified 25 октября, 05:09
Updated 25 октября, 05:09
Проект «Занимательная экология» проводит свой второй ЭКОФЕСТ с интересной программой.
Вас ждут:
И это еще далеко не все, что вас ждет. Ведь вы сможете стать участником крутого РОЗЫГРЫША! Суть его очень проста. Каждый час с 16:00 до 19:00 организаторы будут выбирать одного человека из тех, кто зарегистрировался на онлайн-марафон на экофесте. И вручать эко-наборы!
29 октября в 16:00 в ТК «Терминал» у главной сцены (Food Park) омичей ждут на крутой ЭКОФЕСТ. Приходите с семьёй, друзьями и близкими, скучать не придется никому!
Следите за дальнейшей программой и новостями в группе проекта.
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