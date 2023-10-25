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Posted 25 октября, 05:06

Published 25 октября, 05:06

Modified 25 октября, 05:09

Updated 25 октября, 05:09

Второй экофест: что ждет тебя на этот раз?

Второй экофест: что ждет тебя на этот раз?

25 октября 2023, 05:06
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Мероприятие пройдет 29 октября с 16:00 до 19:00 в ТК «Терминал» у главной сцены (Food Park).

Проект «Занимательная экология» проводит свой второй ЭКОФЕСТ с интересной программой.

Вас ждут:

  • Главная сцена с ведущим;
  • Знакомство с эко-проектами;
  • Дегустация продуктов с натуральным составом;
  • Интерактивы;
  • Творческие локации.

И это еще далеко не все, что вас ждет. Ведь вы сможете стать участником крутого РОЗЫГРЫША! Суть его очень проста. Каждый час с 16:00 до 19:00 организаторы будут выбирать одного человека из тех, кто зарегистрировался на онлайн-марафон на экофесте. И вручать эко-наборы!

29 октября в 16:00 в ТК «Терминал» у главной сцены (Food Park) омичей ждут на крутой ЭКОФЕСТ. Приходите с семьёй, друзьями и близкими, скучать не придется никому!

Следите за дальнейшей программой и новостями в группе проекта.

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#Общество#Город#Омск#Омская область
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