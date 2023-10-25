Второй экофест: что ждет тебя на этот раз?

И это еще далеко не все, что вас ждет. Ведь вы сможете стать участником крутого РОЗЫГРЫША! Суть его очень проста. Каждый час с 16:00 до 19:00 организаторы будут выбирать одного человека из тех, кто зарегистрировался на онлайн-марафон на экофесте. И вручать эко-наборы!