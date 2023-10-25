Виталий Хоценко и Владимир Владимиров заложили на Ставрополье Аллею Памяти

Posted 25 октября, 15:15
Published 25 октября, 15:15
Modified 25 октября, 15:18
Updated 25 октября, 15:18
Глава Омской области обратился к жителям Ставрополья и поблагодарил их за память о человеке, благодаря которому Омск стал промышленным центром страны и занимал четвертое место в СССР по объему агропромышленного производства.
Во время рабочей поездки по Ставропольскому краю, Виталий Хоценко поучаствовал в открытии Аллеи Памяти в честь векового юбилея со дня рождения Сергея Манякина. Торжественное мероприятие прошло в селе Родниковское Арзгирского муниципального округа.
«Мы приехали сюда, чтобы поклониться тем местам, где жил, работал и развивался наш общий земляк Сергей Иосифович Манякин. Спасибо арзгирцам и всем ставропольцам, что храните память о человеке, благодаря таланту которого омская земля стала промышленным центром страны и добилась многих других успехов. Уверен, что имя Сергея Иосифовича — еще один повод дружить регионами и вместе созидать на благо России», — отметил Виталий Хоценко.
В мероприятии также принят участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он подчеркнул, что народ помнит боевой и трудовой подвиг Манякина, а потому равняется на него и хранит память.
«Ставропольская земля, как и вся Россия всегда была богата талантами. Таким ярким талантом был и Сергей Иосифович Манякин. Он так жил, так работал, отдавая всего себя делу и стране. Мы будем помнить его и передавать эту память новым поколениям», — обратился к участникам мероприятия глава Ставрополья.
Аллея Памяти заложена вблизи школы №9 при участии ее учеников. Также школьники подготовили экспозицию о биографии почетного гражданина Омска. Кроме того, в местном Доме Культуры работает передвижная выставка, организована и музейная экспозиция, посвященная жизни и деятельности Сергея Манякина.