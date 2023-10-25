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Posted 25 октября, 15:15

Published 25 октября, 15:15

Modified 25 октября, 15:18

Updated 25 октября, 15:18

Виталий Хоценко и Владимир Владимиров заложили на Ставрополье Аллею Памяти

Виталий Хоценко и Владимир Владимиров заложили на Ставрополье Аллею Памяти

25 октября 2023, 15:15
Фото: Правительство Омской области
Памятные мероприятия проходят в Ставропольском крае в честь 100-летнего юбилея первого секретаря Омского обкома КПСС Сергея Манякина.

Глава Омской области обратился к жителям Ставрополья и поблагодарил их за память о человеке, благодаря которому Омск стал промышленным центром страны и занимал четвертое место в СССР по объему агропромышленного производства.

Во время рабочей поездки по Ставропольскому краю, Виталий Хоценко поучаствовал в открытии Аллеи Памяти в честь векового юбилея со дня рождения Сергея Манякина. Торжественное мероприятие прошло в селе Родниковское Арзгирского муниципального округа.

«Мы приехали сюда, чтобы поклониться тем местам, где жил, работал и развивался наш общий земляк Сергей Иосифович Манякин. Спасибо арзгирцам и всем ставропольцам, что храните память о человеке, благодаря таланту которого омская земля стала промышленным центром страны и добилась многих других успехов. Уверен, что имя Сергея Иосифовича — еще один повод дружить регионами и вместе созидать на благо России», — отметил Виталий Хоценко.

В мероприятии также принят участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он подчеркнул, что народ помнит боевой и трудовой подвиг Манякина, а потому равняется на него и хранит память.

«Ставропольская земля, как и вся Россия всегда была богата талантами. Таким ярким талантом был и Сергей Иосифович Манякин. Он так жил, так работал, отдавая всего себя делу и стране. Мы будем помнить его и передавать эту память новым поколениям», — обратился к участникам мероприятия глава Ставрополья.

Аллея Памяти заложена вблизи школы №9 при участии ее учеников. Также школьники подготовили экспозицию о биографии почетного гражданина Омска. Кроме того, в местном Доме Культуры работает передвижная выставка, организована и музейная экспозиция, посвященная жизни и деятельности Сергея Манякина.

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#Омск#Омская область#Губернатор#Губернатор области#Новости#Анастасия Баянова
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