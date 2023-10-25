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Posted 25 октября, 12:08

Published 25 октября, 12:08

Modified 25 октября, 12:11

Updated 25 октября, 12:11

Хоценко и Владимиров в Ставрополье возложили цветы к памятнику погибшим воинам

Хоценко и Владимиров в Ставрополье возложили цветы к памятнику погибшим воинам

25 октября 2023, 12:08
Фото: Правительство Омской области
Губернатор Омской области почтил память воинов в ходе рабочей поездки по Ставропольскому краю.

В ходе поездки омская делегация приняла участие в торжественных мероприятиях ко дню рождения Сергея Манякина на его родине. Сергей Иосифович Манякин родился в селе Родниковское, но 26 лет своей жизни он работал в Омской области.

Сегодня, 25 октября, состоялась церемония возложения цветов к памятнику погибшим воинам и торжественный митинг, посвященный 100-летию управленца. Кроме того, период руководства Сергея Манякина считается одним из наиболее успешным по темпам развития для Омской области.

После торжественного мероприятия Виталий Хоценко в сопровождении главы Ставропольского края Владимира Владимирова посетил открытый урок в средней общеобразовательной школе №9 села Родниковского, где состоялось открытие «парты Героя» и просмотр фильма, посвященного юбилею Сергея Манякина. Также представители омской делегации высадили на территории саженцы деревьев.

Фото: Правительство Омской области
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#Омск#Омская область#Памятники#Памятник#Губернатор#Губернатор области#Новости#Погибшие#Анастасия Баянова
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