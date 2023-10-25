Хоценко и Владимиров в Ставрополье возложили цветы к памятнику погибшим воинам

Posted 25 октября, 12:08
Published 25 октября, 12:08
Modified 25 октября, 12:11
Updated 25 октября, 12:11
В ходе поездки омская делегация приняла участие в торжественных мероприятиях ко дню рождения Сергея Манякина на его родине. Сергей Иосифович Манякин родился в селе Родниковское, но 26 лет своей жизни он работал в Омской области.
Сегодня, 25 октября, состоялась церемония возложения цветов к памятнику погибшим воинам и торжественный митинг, посвященный 100-летию управленца. Кроме того, период руководства Сергея Манякина считается одним из наиболее успешным по темпам развития для Омской области.
После торжественного мероприятия Виталий Хоценко в сопровождении главы Ставропольского края Владимира Владимирова посетил открытый урок в средней общеобразовательной школе №9 села Родниковского, где состоялось открытие «парты Героя» и просмотр фильма, посвященного юбилею Сергея Манякина. Также представители омской делегации высадили на территории саженцы деревьев.