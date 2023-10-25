В омской школе №144 заработал тепличный комплекс

Реконструкция старой теплицы при школе №144 длилась два года. Сооружение не работало более 20 лет, а теперь получило вторую жизнь. Здесь для школьников проходят экологические экскурсии и занятия по ботанике. Проект «Умная теплица» поддержал грантом Омский НПЗ по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».