В омской школе №144 заработал тепличный комплекс

Posted 25 октября, 07:31
Published 25 октября, 07:31
Modified 25 октября, 07:31
Updated 25 октября, 07:31
Реконструкция старой теплицы при школе №144 длилась два года. Сооружение не работало более 20 лет, а теперь получило вторую жизнь. Здесь для школьников проходят экологические экскурсии и занятия по ботанике. Проект «Умная теплица» поддержал грантом Омский НПЗ по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
«Школьные теплицы давно уже стали роскошью, нынешним ученикам они не знакомы, хотя их родители с ностальгией вспоминают „тепличные“ уроки биологии. Проект „Умная теплица“ направлен на раннее профессиональное ориентирование детей. Гордимся, что такое современное предприятие как Омский НПЗ выбрало наш проект одним из победителей грантового конкурса», — отметила руководитель школы Людмила Мубаракшина.
Благодаря современному оснащению ученики изучают биохимию растений, самостоятельно выращивают саженцы и рассаду для озеленения территории. В «Умной теплице» проходят лектории, экологические уроки под руководством агрономов, летняя практика школьников.
«Для нашего предприятия экологическая и образовательная деятельность всегда были в числе социальных приоритетов. Тепличный комплекс дает ребятам простор для научной и практической деятельности, учит работать сообща. А экологическое мышление сейчас — неотъемлемый атрибут современного человека», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Он отметил, что предприятие также придерживается принципов экологичности и открытости, внедряет самые прогрессивные природоохранные технологии.