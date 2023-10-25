В Омском городском Совете открылась выставка студенческих работ

Posted 25 октября, 08:51
Published 25 октября, 08:51
Modified 25 октября, 08:53
Updated 25 октября, 08:53
В доме №1 на улице Думская, где заседает Омский городской Совет, сегодня, 25 октября, открылась художественная выставка. На ней представлены работы студентов музыкально-педагогического колледжа, выполненные в самых разных техниках. Это живопись, графика, керамика, резьба по дереву, роспись по бересте, другие виды декоративно-прикладного искусства.
— Уже стало хорошей традицией, — рассказала журналистам вице-спикер Горсовета Светлана Студеникина (в прошлом директор музыкально-педагогического колледжа), — здесь, в красивейшем историческом здании, организовывать художественные выставки наших именитых омских художников и только начинающих, учащихся детских школ искусств, дворцов творчества. И мне очень приятно, что сегодня мы продолжаем эту замечательную традицию…
Стоит отметить, что на выставке можно увидеть и произведения декоративно-прикладного творчества, выполненные в очень редких техниках: в их числе, например, техника вязания на коклюшках. Таким образом, благодаря студентам музыкально-педагогического колледжа сохраняются народные традиции.
Выставку могут увидеть все посетители городского Совета. По словам Студеникиной, экспонаты могут быть представлены на всеобщее обозрение в течение достаточно долгого времени.