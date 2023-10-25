В Омском городском Совете открылась выставка студенческих работ

В доме №1 на улице Думская, где заседает Омский городской Совет, сегодня, 25 октября, открылась художественная выставка. На ней представлены работы студентов музыкально-педагогического колледжа, выполненные в самых разных техниках. Это живопись, графика, керамика, резьба по дереву, роспись по бересте, другие виды декоративно-прикладного искусства.