Диспетчерская служба «Омскэлектро» устраняет аварии, несмотря на непогоду

Posted 25 октября, 13:30
Published 25 октября, 13:30
Modified 25 октября, 13:30
Updated 25 октября, 13:30
Чаще всего заявки поступают из частного сектора. Так, сегодня, 25 октября, свет пропал в доме по улице 7-я Линия в Октябрьском округе Омска. Сотрудники «Омскэлектро» приехали восстанавливать электроснабжение, несмотря на дождь.
«Погодные условия — самое сложное в нашей деятельности. Но я работаю уже 40 лет, и привык это делать в любую погоду. Сейчас нам нужно поверить работу счетчика в частном секторе. Для этого мы поднимемся к опоре, откроем прибор, проверим напряжение на счетчике — уходит ли оно к потребителю. Вероятно, нужно будет восстановить контакт, но нюансов может быть много. Работать будем в спецодежде, с использованием индивидуальных средств защиты: каски, электрических перчаток, указателя напряжения», — рассказал электромонтер Валерий Свининников.
Сейчас заявок в «Омскэлектро» поступает много, но диспетчерская служба успевает их классифицировать и точечно отрабатывать. В данном случае жалобу оставил один потребитель — житель частного сектора, поэтому сотрудники «Омскэлектро» начали работу с приборов учета, проверили, нет ли разрыва контактов. В большинстве случаев на этом этапе проблема решается, а если нет, то далее осматриваются линии электропередачи. Когда поступают массовые заявки, электромонтеры сразу начинают работу с осмотра линий и подстанций.
«В межсезонье положительная температура сменяется отрицательной, и наоборот, снег налипает на провода, образуется гололед. В такой период увеличивается количество жалоб от жителей. Чаще всего мы получаем заявки из частного сектора — именно там проходят воздушные низковольтные линии. Время не стоит на месте, электричество играет важную роль для комфорта потребителей, и даже кратковременные отключения вызывают большой резонанс. Мы все прекрасно понимаем и стараемся устранять аварии как можно скорее, но с учетом большого количества заявок жителям иногда приходится подождать. Мы всегда укладываемся в те нормативы, которые предусмотрены законодательством», — отметил директор по эксплуатации сетей АО «Омскэлектро» Дмитрий Ларин.
Он подчеркнул, что в компании работают опытные, грамотные специалисты, и погодные условия никого не пугают.
«Никто не боится сложностей, все помнят нашу основную задачу и миссию — от нашей работы зависят уют и тепло в домах жителей нашего города», — сказал энергетик.
Тем не менее, погода — это еще не все. Иногда сотрудникам «Омскэлектро» приходится сталкиваться с негодованием омичей и даже вести просветительскую работу.
«Все люди разные, многие чего-то не понимают о нашей деятельности. У нас есть разграничения ответственности, какие-то функции не входят в нашу работу. Некоторые из-за этого возмущаются, и нам порой уже на месте приходится все разъяснять», — посетовал электромонтер Валерий Свининников.
Энергетики круглосуточно готовы помогать потребителям — они работают 24 часа семь дней в неделю, но просят омичей с пониманием относиться к технической стороне вопроса.