Диспетчерская служба «Омскэлектро» устраняет аварии, несмотря на непогоду

Сейчас заявок в «Омскэлектро» поступает много, но диспетчерская служба успевает их классифицировать и точечно отрабатывать. В данном случае жалобу оставил один потребитель — житель частного сектора, поэтому сотрудники «Омскэлектро» начали работу с приборов учета, проверили, нет ли разрыва контактов. В большинстве случаев на этом этапе проблема решается, а если нет, то далее осматриваются линии электропередачи. Когда поступают массовые заявки, электромонтеры сразу начинают работу с осмотра линий и подстанций.