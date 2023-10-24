Хоценко рассказал о выделении Омской области более 2,7 млрд рублей на ремонт школ

Сейчас в Омской области продолжается ремонт образовательных учреждений, в частности, ремонтные работы ведутся в школе № 3 и гимназии № 75 в Омске. До конца года будут определены подрядчики на проведение капитального ремонта в 19 школах. На 2,7 млрд, выделенных по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ, будет отремонтирована еще 31 школа.