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Posted 24 октября, 11:56

Published 24 октября, 11:56

Modified 24 октября, 11:59

Updated 24 октября, 11:59

Хоценко рассказал о выделении Омской области более 2,7 млрд рублей на ремонт школ

Хоценко рассказал о выделении Омской области более 2,7 млрд рублей на ремонт школ

24 октября 2023, 11:56
Фото: Правительство Омской области
Средства были выделены по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ, их хватит чтобы преобразить еще 31 школу региона.

Сейчас в Омской области продолжается ремонт образовательных учреждений, в частности, ремонтные работы ведутся в школе № 3 и гимназии № 75 в Омске. До конца года будут определены подрядчики на проведение капитального ремонта в 19 школах. На 2,7 млрд, выделенных по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ, будет отремонтирована еще 31 школа.

«Пять из них приведем в порядок в 2024 году, семь — в 2025 году и еще 19 — в 2026 году. Наши дети заслуживают, чтобы педагоги обучали их в современных образовательных пространствах!» — рассказал Виталий Хоценко.

Кроме того, по результатам отбора Минпросвещения РФ в 2024 году в Омской области капитально отремонтируют Любинскую школу №1, Муромцевскую школу № 1, Новопокровскую школу Горьковского района, 1 корпус Колосовской школы и Богословскую школу Омского района.

В 2025 году планируется провести капитальный ремонт в Крутинском лицее, 2 корпусе Колосовской школы, Любимовской школе Оконешниковского района, лицея «Альфа» в Усть-Ишиме, Чекрушанской школы Тарского района, Красноярской адаптивной школе-интернате и Фирстовской школе Большеуковского района.

Самый внушительный список объектов представлен на 2026 год. В него вошли: Калачинский лицей имени К. Д. Ушинского, Москаленский лицей, Седельниковская школа № 1, Нововаршавская гимназия, Черлакская школа № 1, Нагибинская школа Тюкалинского района, вечерняя (сменная) школа в Таре, Александровская школа Шербакульского района, а также городские школы №119, №27, №60, №72, №67, №105, №87, №138, №63 и №86.

«Благодарю Министра просвещения России Сергея Сергеевича Кравцова за поддержку! Работу продолжаем!» — добавил губернатор.
Хоценко проинспектировал работы по ремонту школы в Стаханове
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#Омск#Омская область#Новости#Анастасия Баянова
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