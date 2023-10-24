Хоценко рассказал о выделении Омской области более 2,7 млрд рублей на ремонт школ

Posted 24 октября, 11:56
Published 24 октября, 11:56
Modified 24 октября, 11:59
Updated 24 октября, 11:59
Сейчас в Омской области продолжается ремонт образовательных учреждений, в частности, ремонтные работы ведутся в школе № 3 и гимназии № 75 в Омске. До конца года будут определены подрядчики на проведение капитального ремонта в 19 школах. На 2,7 млрд, выделенных по итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ, будет отремонтирована еще 31 школа.
«Пять из них приведем в порядок в 2024 году, семь — в 2025 году и еще 19 — в 2026 году. Наши дети заслуживают, чтобы педагоги обучали их в современных образовательных пространствах!» — рассказал Виталий Хоценко.
Кроме того, по результатам отбора Минпросвещения РФ в 2024 году в Омской области капитально отремонтируют Любинскую школу №1, Муромцевскую школу № 1, Новопокровскую школу Горьковского района, 1 корпус Колосовской школы и Богословскую школу Омского района.
В 2025 году планируется провести капитальный ремонт в Крутинском лицее, 2 корпусе Колосовской школы, Любимовской школе Оконешниковского района, лицея «Альфа» в Усть-Ишиме, Чекрушанской школы Тарского района, Красноярской адаптивной школе-интернате и Фирстовской школе Большеуковского района.
Самый внушительный список объектов представлен на 2026 год. В него вошли: Калачинский лицей имени К. Д. Ушинского, Москаленский лицей, Седельниковская школа № 1, Нововаршавская гимназия, Черлакская школа № 1, Нагибинская школа Тюкалинского района, вечерняя (сменная) школа в Таре, Александровская школа Шербакульского района, а также городские школы №119, №27, №60, №72, №67, №105, №87, №138, №63 и №86.
«Благодарю Министра просвещения России Сергея Сергеевича Кравцова за поддержку! Работу продолжаем!» — добавил губернатор.