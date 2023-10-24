Достойная замена. В школе Удмуртии придумали «Тыквенный спас» вместо Хэллоуина

Posted 24 октября, 11:33
Published 24 октября, 11:33
Modified 24 октября, 11:35
Updated 24 октября, 11:35
Как передает портал Udm-Info, в Удмуртии в одной из школ детям предложили альтернативу Хэллоуину. В ижевской школе № 16 решили придумать народный славянский «Тыквенный спас».
Его празднование назначили на 31 октября, в день, когда обычно отмечается Хэллоуин. Работники учреждения подготовили положение о проведении «Тыквенного спаса». Документ подписали директор и президент школьного самоуправления.
Детям предложили приходить в тематических костюмах и надевать аксессуары, которые не мешают учебному процессу. Например, бусы или шляпы. При этом наносить грим в духе нечисти, наряжаться соответствующим образом школьникам запретили.
Организаторы «Тыквенного спаса» утверждают, что в последний день октября тыква «почитается как символ урожая, плодородия, здоровья и долголетия».