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Posted 24 октября 2022, 05:01

Published 24 октября 2022, 05:01

Modified 1 декабря, 06:57

Updated 1 декабря, 06:57

Возле омского «Континента» появилась первая новогодняя елка

Прямо перед Хэллоуином. В Омске установили первую новогоднюю елку

24 октября 2022, 05:01
Фото: 1MI.

Возле омского «Континента» появилась первая новогодняя елка

Предприниматель Валерий Кокорин установил елку чуть позже, чем обычно.

Вчера, 23 октября, в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области» опубликовали фотографию, которую сделали возле торгового центра «Континент». Горожане увидели, что там установили традиционную елку.

По словам жителей, новогоднюю красавицу установили там три дня назад - еще в конце прошлой рабочей недели. Судя по опубликованному кадру, елка пока находится в процессе оформления, поскольку на металлической конструкции хвойные ветки есть не везде.

Установкой дерева занимается предприниматель Валерий Кокорин. В этом году он припозднился, обычно елка у «Континента» появляется в середине октября.

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