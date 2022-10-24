Прямо перед Хэллоуином. В Омске установили первую новогоднюю елку

Posted 24 октября 2022, 05:01
Published 24 октября 2022, 05:01
Modified 1 декабря, 06:57
Updated 1 декабря, 06:57
Вчера, 23 октября, в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области» опубликовали фотографию, которую сделали возле торгового центра «Континент». Горожане увидели, что там установили традиционную елку.
По словам жителей, новогоднюю красавицу установили там три дня назад - еще в конце прошлой рабочей недели. Судя по опубликованному кадру, елка пока находится в процессе оформления, поскольку на металлической конструкции хвойные ветки есть не везде.
Установкой дерева занимается предприниматель Валерий Кокорин. В этом году он припозднился, обычно елка у «Континента» появляется в середине октября.