В Омске проведут соревнования, посвященные известному самбисту Александру Пушнице

Турнир проведут на манеже спортивного комплекса «Красная звезда» (ул. Масленникова, 142/1). Поединки будут проводить с 9 утра 27 октября, а торжественное открытие запланировано на 17:00. Участниками станут мужчины от 18 лет. Их оценят в пяти (боевое самбо) и в восьми весовых категориях (спортивное самбо). Спортсмены также дополнительно получат призы «За лучшую технику». Жюри будут оценивать их борьбу в положении стоя и лежа. Также заготовлен специальный приз, который вручат лучшему самбисту Омской области. Кроме того, без наград не останутся судьи и тренеры.