В Омске проведут соревнования, посвященные известному самбисту Александру Пушнице

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
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Updated Сегодня, 06:30
В пятницу, 27 октября, в Омске проведут крупные всероссийские соревнования, которые посвятят легендарному самбисту Александру Пушнице. Участниками станут спортсмены из самых разных уголков страны. В общей сложности будут представители больше чем 20 регионов, в том числе Республики Татарстан, Иркутской, Кемеровской, Новокузнецкой, Тюменской областей.
Соответствующие омские соревнования объединяют российских борцов на протяжении уже больше 20 лет. Ранее их проводили на призы Александр Пушницы. С 2023 года в регионе будут организовывать мемориал как дань памяти чемпиону и наставнику.
Омскую область представят порядка 20 человек, которые покажут мастерство боевого самбо. Также выступят 30 борцов, специализирующихся по направлению спортивного самбо.
К слову, об Александре Пушнице создают фильм. Над кинокартиной работает режиссер Тамара Цоцория. Она станет гостьей турнира вместе со съемочной группой. Кроме того, соревнования посетят несколько известных самбистов, с которыми Пушница выступал в составе сборной СССР.
Турнир проведут на манеже спортивного комплекса «Красная звезда» (ул. Масленникова, 142/1). Поединки будут проводить с 9 утра 27 октября, а торжественное открытие запланировано на 17:00. Участниками станут мужчины от 18 лет. Их оценят в пяти (боевое самбо) и в восьми весовых категориях (спортивное самбо). Спортсмены также дополнительно получат призы «За лучшую технику». Жюри будут оценивать их борьбу в положении стоя и лежа. Также заготовлен специальный приз, который вручат лучшему самбисту Омской области. Кроме того, без наград не останутся судьи и тренеры.
Отметим, что Александр Пушница скончался 27 января 2023 года. Он очень известен в российском и мировом самбо. Спортсмен родился в Новосибирской области, но проживал в соседнем регионе. В 2000 году ему присвоили звание почетного гражданина Омска.