Стало известно, что омичи покупают под влиянием рекламы чаще всего

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Так, по данным сервиса SuperJob, чаще всего омичей привлекает реклама продуктов питания. Такой ответ дали 9% опрошенных. 6% же рассказали, что под влиянием рекламы чаще всего покупают косметику, парфюмерию и средства по уходу. Еще 5% обычно приобретают бытовую технику, одежду и обувь после просмотра привлекательной рекламы.
В ходе опроса также стало известно, что женщины под влиянием рекламы чаще всего покупают косметику, парфюмерию, средства по уходу и предметы гардероба, а мужчины — продукты питания и гаджеты.
Однако есть и те, кто не привязывает свои покупки к влиянию рекламных роликов и плакатов. Такой ответ дали больше половины омичей — 55%.