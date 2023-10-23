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Стало известно, что омичи покупают под влиянием рекламы чаще всего

23 октября 2023, 11:00
Фото: 1MI
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Стало известно, насколько покупки омичей зависят от увиденной рекламы

Опрос о влиянии рекламы на жителей города провели аналитики одного из сервисов по поиску работы.

Так, по данным сервиса SuperJob, чаще всего омичей привлекает реклама продуктов питания. Такой ответ дали 9% опрошенных. 6% же рассказали, что под влиянием рекламы чаще всего покупают косметику, парфюмерию и средства по уходу. Еще 5% обычно приобретают бытовую технику, одежду и обувь после просмотра привлекательной рекламы.

В ходе опроса также стало известно, что женщины под влиянием рекламы чаще всего покупают косметику, парфюмерию, средства по уходу и предметы гардероба, а мужчины — продукты питания и гаджеты.

Однако есть и те, кто не привязывает свои покупки к влиянию рекламных роликов и плакатов. Такой ответ дали больше половины омичей — 55%.

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#Реклама#Омск#Омская область#Новости#Товары#Товар#Покупка#Анастасия Баянова#Покупатель
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