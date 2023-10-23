Стало известно, что омичи покупают под влиянием рекламы чаще всего

Так, по данным сервиса SuperJob, чаще всего омичей привлекает реклама продуктов питания. Такой ответ дали 9% опрошенных. 6% же рассказали, что под влиянием рекламы чаще всего покупают косметику, парфюмерию и средства по уходу. Еще 5% обычно приобретают бытовую технику, одежду и обувь после просмотра привлекательной рекламы.