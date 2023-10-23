По решению Хоценко Таврическому району выделили 29 млн на достройку хоккейного катка

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Таврическому району Омской области выделили дополнительные деньги на завершение строительства крытого катка. Подробности сегодня, 23 октября, рассказал губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«Для завершения нового объекта выделяем муниципалитету 29 млн рублей. Сейчас готовность катка составляет около 60%. На объекте укладывают утеплитель и натягивают внутренний тент. Скоро начнется установка электрооборудования. Работаем над тем, чтобы такие современные крытые хоккейные корты появлялись в каждом райцентре, чтобы в Омской области становилось больше возможностей для занятий спортом», — сообщил глава региона.
25 млн рублей из областного бюджета райцентр получит в качестве субсидии. 4 млн рублей в начале года было направленно на приобретение хоккейной коробки с необходимыми комплектующими.
Каток возводят на территории стадиона им. 30-летия Победы. Зимой на площадке планируется провести соревнования по хоккею.