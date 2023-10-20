ГД приняла в I чтении законопроект о предоставлении земли для фермерства героям РФ

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Об этом сообщает Дума ТВ.
Указанная категория граждан сможет получить земельный участок и использовать его не только под ИЖС, личное подсобное хозяйство или садоводство, но и для ведения фермерского хозяйства.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, это станет дополнительной поддержкой для тех, кто хочет открыть свое дело.
Спикер Госдумы также рассказал, что закон предоставит возможность передавать по наследству право на получение земельного участка супругам, детям и родителям Героев и полных кавалеров ордена Славы.
При этом допускается передача права от одного родственника другому путем письменного отказа членов семей от участка.
Вячеслав Володин подчеркнул, что участки Героям будут предоставляться в собственность бесплатно и вне очереди.