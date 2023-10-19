Виталий Хоценко рассказал о ходе работ по облагораживанию региона в рамках нацпроекта

Работы в рамках проекта «Жилье и городская среда» ведутся не только в Омске, но и в муниципальных районах, включая городские и сельские поселения. В 2023 году в регионе запланировано благоустроить 109 общественных территорий и 100 дворов, на эти цели из федерального и областного бюджетов выделено 535,3 млн рублей. Также дополнительно из региональной казны были выделены 300 млн рублей на благоустройство дворов.