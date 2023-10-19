Виталий Хоценко рассказал о ходе работ по облагораживанию региона в рамках нацпроекта

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:45
Губернатор отметил, что благодаря нацпроекту идеи для благоустройства города становятся реальностью: появляются красивые, современные и комфортные пространства для спорта и отдыха.
Работы в рамках проекта «Жилье и городская среда» ведутся не только в Омске, но и в муниципальных районах, включая городские и сельские поселения. В 2023 году в регионе запланировано благоустроить 109 общественных территорий и 100 дворов, на эти цели из федерального и областного бюджетов выделено 535,3 млн рублей. Также дополнительно из региональной казны были выделены 300 млн рублей на благоустройство дворов.
«Обновленные дворы, уютные скверы и парки с освещением — всё это становится реальностью благодаря президентскому нацпроекту „Жильё и городская среда“. Для комфортного времяпровождения делаем прогулочные пешеходные зоны и набережные. Продолжим создавать для омичей красивые, современные и комфортные пространства для спорта и отдыха», — рассказал глава региона в своем в телеграм-канале.
Отмечается, что обновленные территории уже появились в сёлах Азово, Солнцевка Исилькульского района, Сорочино Калачинского района, Колосовка, а так же рабочих поселках Любинский, Павлоградка, Русская Поляна, Саргатское и многих других.