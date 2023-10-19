Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Виталий Хоценко рассказал о ходе работ по облагораживанию региона в рамках нацпроекта

Виталий Хоценко рассказал о ходе работ по облагораживанию региона в рамках нацпроекта

19 октября 2023, 09:42
Фото: Правительство Омской области
В Омской области продолжается реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Губернатор отметил, что благодаря нацпроекту идеи для благоустройства города становятся реальностью: появляются красивые, современные и комфортные пространства для спорта и отдыха.

Работы в рамках проекта «Жилье и городская среда» ведутся не только в Омске, но и в муниципальных районах, включая городские и сельские поселения. В 2023 году в регионе запланировано благоустроить 109 общественных территорий и 100 дворов, на эти цели из федерального и областного бюджетов выделено 535,3 млн рублей. Также дополнительно из региональной казны были выделены 300 млн рублей на благоустройство дворов.

«Обновленные дворы, уютные скверы и парки с освещением — всё это становится реальностью благодаря президентскому нацпроекту „Жильё и городская среда“. Для комфортного времяпровождения делаем прогулочные пешеходные зоны и набережные. Продолжим создавать для омичей красивые, современные и комфортные пространства для спорта и отдыха», — рассказал глава региона в своем в телеграм-канале.

Отмечается, что обновленные территории уже появились в сёлах Азово, Солнцевка Исилькульского района, Сорочино Калачинского района, Колосовка, а так же рабочих поселках Любинский, Павлоградка, Русская Поляна, Саргатское и многих других.

Фото: Правительство Омской области
Виталий Хоценко рассказал о ремонте дорог по нацпроектам в Омской области
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Обновление#Губернатор#Губернатор области#Новости#Общественные пространства#Нацпроект#Национальный проект#Нацпроекты#Пространство#Национальные проекты#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Дети голодают. Бастрыкин вновь обратил внимание на омскую стримершу Кипишную
Вчера, 06:24
Морковь, курица, яблоки. Какие продукты подорожали в Омске с начала года
Сегодня, 04:09
Престиж и зарплата те же. Министров исключили из состава правительства Омской области
Сегодня, 05:51
С застройщиком дома на 6-й Станционной для омских переселенцев расторгли контракт
Вчера, 11:03
Хамам, бильярдная и противоударные окна. Как выглядят самые дорогие коттеджи в Омске
Сегодня, 06:47
В Омск пришел новый застройщик: компания приглашает к сотрудничеству подрядчиков
Сегодня, 03:00