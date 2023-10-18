Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

В Омской области мужчина на легковушке задавил неизвестного пешехода

Личность определяют. На омской трассе водитель насмерть сбил неизвестного пешехода

18 октября 2023, 09:54
Фото: УМВД РФ по Омской области

В Омской области мужчина на легковушке задавил неизвестного пешехода

Пока неизвестно, при каких обстоятельствах случилось ДТП.

Вчера вечером, 17 октября, в Омской области произошла авария с летальным исходом. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение около 23:10. ДТП случилось на дороге Омск — Русская Поляна.

По предварительным данным, в районе 45 километра мужчина 1983 года рождения на Toyota сбил пешехода. Тот двигался по проезжей части в попутном направлении. Пока что сотрудники правоохранительных органов не выяснили, кем он являлся. От полученных травм человек скончался на месте происшествия.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Полицейские по данному факту запустили проверку. Обстоятельства и причины аварии станут известны позднее. Ранее Город55 писал о крупном ДТП, которое случилось в районе Московки. Серьезно пострадала семья с семилетним ребенком. Отец семейства скончался на месте.

Разберут детали. В Омске возбудили уголовное дело после смертельного ДТП на Московке
Узнать подробнее
#Происшествия#Смертельное ДТП#Омская область#Алина Ясинская
Подпишитесь
Дети голодают. Бастрыкин вновь обратил внимание на омскую стримершу Кипишную
Сегодня, 06:24
Без конкурентов. В Омске определились с компанией для продажи транспортных карт
Сегодня, 04:29
Массово пропадают люди. В Омской области ищут сразу троих потерявшихся мужчин
Сегодня, 03:33
Зима близко. К концу недели в Омске обещают первый снег
Сегодня, 06:11
Бывший омский губернатор Александр Бурков официально устроился на «Уралвагонзавод»
Сегодня, 07:36
Омских депутатов заинтересовали «собачьи свадьбы»
Сегодня, 08:55