Личность определяют. На омской трассе водитель насмерть сбил неизвестного пешехода

По предварительным данным, в районе 45 километра мужчина 1983 года рождения на Toyota сбил пешехода. Тот двигался по проезжей части в попутном направлении. Пока что сотрудники правоохранительных органов не выяснили, кем он являлся. От полученных травм человек скончался на месте происшествия.