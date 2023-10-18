Личность определяют. На омской трассе водитель насмерть сбил неизвестного пешехода

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Published Сегодня, 09:54
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Вчера вечером, 17 октября, в Омской области произошла авария с летальным исходом. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение около 23:10. ДТП случилось на дороге Омск — Русская Поляна.
По предварительным данным, в районе 45 километра мужчина 1983 года рождения на Toyota сбил пешехода. Тот двигался по проезжей части в попутном направлении. Пока что сотрудники правоохранительных органов не выяснили, кем он являлся. От полученных травм человек скончался на месте происшествия.
Полицейские по данному факту запустили проверку. Обстоятельства и причины аварии станут известны позднее. Ранее Город55 писал о крупном ДТП, которое случилось в районе Московки. Серьезно пострадала семья с семилетним ребенком. Отец семейства скончался на месте.