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В Омске по факту крупной аварии с погибшим на Московке возбудили уголовное дело

Разберут детали. В Омске возбудили уголовное дело после смертельного ДТП на Московке

17 октября 2023, 11:56
Фото: УМВД РФ по Омской области

В Омске по факту крупной аварии с погибшим на Московке возбудили уголовное дело

Погиб отец семейства, а его супруга с ребенком получили серьезные травмы.

Накануне вечером, 16 октября, на Московке случилась смертельная авария. При столкновении двух иномарок погиб мужчина, пострадали женщина и ребенок.

Сотрудники УМВД РФ по Омску возбудили уголовное дело. Этот инцидент причислили к ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Специалисты проведут автотехническую экспертизу, чтобы оценить действия каждого из водителей.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Напомним, что ДТП случилось на регулируемом перекрестке Сибирский проспект — ул. Моторная. 41-летний мужчина пытался повернуть налево, на Моторную, в сторону улицы Светловской. Он двигался на Toyota Land Cruiser Prado. В этот момент 31-летний водитель Toyota Allion ехал во встречном направлении по Сибирскому проспекту.

Легковушки врезались, после чего вторая иномарка вместе с мужчиной, его женой и семилетним ребенком угодила в фонарный столб. Его пассажиров с тяжелыми травмами госпитализировали.

Один человек погиб, двое в больнице. В Омске на Московке произошло смертельное ДТП
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#Происшествия#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Смертельная авария#Алина Ясинская
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