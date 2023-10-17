Разберут детали. В Омске возбудили уголовное дело после смертельного ДТП на Московке

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
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Накануне вечером, 16 октября, на Московке случилась смертельная авария. При столкновении двух иномарок погиб мужчина, пострадали женщина и ребенок.
Сотрудники УМВД РФ по Омску возбудили уголовное дело. Этот инцидент причислили к ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Специалисты проведут автотехническую экспертизу, чтобы оценить действия каждого из водителей.
Напомним, что ДТП случилось на регулируемом перекрестке Сибирский проспект — ул. Моторная. 41-летний мужчина пытался повернуть налево, на Моторную, в сторону улицы Светловской. Он двигался на Toyota Land Cruiser Prado. В этот момент 31-летний водитель Toyota Allion ехал во встречном направлении по Сибирскому проспекту.
Легковушки врезались, после чего вторая иномарка вместе с мужчиной, его женой и семилетним ребенком угодила в фонарный столб. Его пассажиров с тяжелыми травмами госпитализировали.