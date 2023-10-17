Разберут детали. В Омске возбудили уголовное дело после смертельного ДТП на Московке

Напомним, что ДТП случилось на регулируемом перекрестке Сибирский проспект — ул. Моторная. 41-летний мужчина пытался повернуть налево, на Моторную, в сторону улицы Светловской. Он двигался на Toyota Land Cruiser Prado. В этот момент 31-летний водитель Toyota Allion ехал во встречном направлении по Сибирскому проспекту.