В проекте «Омская область: ПРОдвижение» уже зарегистрировались больше 7 тысяч человек

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
В проекте «Омская область: ПРОдвижение» зарегистрировались больше 7 тысяч участников. Глава региона Виталий Хоценко назвал такую активность омичей успехом. Проект проводится в Омской области в первый раз, он призван выявить и продвинуть перспективных управленцев, готовых трудиться на благо региона.
«Более 7 000 человек зарегистрировались в качестве участников проекта „Омская область: ПРОдвижение“. Нам удалось добиться этого показателя благодаря желанию жителей области внеси свой вклад в развитие региона. Омичи откликнулись на наш призыв. Важно, что мы готовы все вместе трудиться на благо Омской области», — сообщил Виталий Хоценко.
Губернатор подчеркнул, что большинство участников — жители Омской области. Но участие в проекте принимают представители еще 21 субъекта Российской Федерации.
«Все участники конкурса имеют высшее образование, из них 19,1% имеют два и более высших образования, а 6,3% имеют кандидатскую степень. Всего в проекте участвуют представители 55 сфер деятельности, что позволяет рассчитывать на то, что по итогам проекта мы получим действительно сильную команду управленцев, способную решать самые сложные задачи в любой отрасли», — заявил губернатор.
Победители проекта получат сертификат на один миллион рублей для прохождения образовательных программ по управленческой тематике, будут включены в резерв управленческих кадров Омской области.
Регистрация на проект завершится 19 октября. Подать заявку можно на сайте продвижение55.рф. Обязательные требования к конкурсантам: возраст от 23 до 55 лет, опыт управленческой работы не менее 2 лет и связь с Омской областью (рожденные, проживающие, обучающиеся или работающие в регионе).