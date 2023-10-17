В проекте «Омская область: ПРОдвижение» уже зарегистрировались больше 7 тысяч человек

Регистрация на проект завершится 19 октября. Подать заявку можно на сайте продвижение55.рф. Обязательные требования к конкурсантам: возраст от 23 до 55 лет, опыт управленческой работы не менее 2 лет и связь с Омской областью (рожденные, проживающие, обучающиеся или работающие в регионе).