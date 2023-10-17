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В проекте «Омская область: ПРОдвижение» уже зарегистрировались больше 7 тысяч человек

17 октября 2023, 06:49
Фото: Город55
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Подать заявку на участие можно до 19 октября.

В проекте «Омская область: ПРОдвижение» зарегистрировались больше 7 тысяч участников. Глава региона Виталий Хоценко назвал такую активность омичей успехом. Проект проводится в Омской области в первый раз, он призван выявить и продвинуть перспективных управленцев, готовых трудиться на благо региона.

«Более 7 000 человек зарегистрировались в качестве участников проекта „Омская область: ПРОдвижение“. Нам удалось добиться этого показателя благодаря желанию жителей области внеси свой вклад в развитие региона. Омичи откликнулись на наш призыв. Важно, что мы готовы все вместе трудиться на благо Омской области», — сообщил Виталий Хоценко.

Губернатор подчеркнул, что большинство участников — жители Омской области. Но участие в проекте принимают представители еще 21 субъекта Российской Федерации.

«Все участники конкурса имеют высшее образование, из них 19,1% имеют два и более высших образования, а 6,3% имеют кандидатскую степень. Всего в проекте участвуют представители 55 сфер деятельности, что позволяет рассчитывать на то, что по итогам проекта мы получим действительно сильную команду управленцев, способную решать самые сложные задачи в любой отрасли», — заявил губернатор.

Победители проекта получат сертификат на один миллион рублей для прохождения образовательных программ по управленческой тематике, будут включены в резерв управленческих кадров Омской области.

Регистрация на проект завершится 19 октября. Подать заявку можно на сайте продвижение55.рф. Обязательные требования к конкурсантам: возраст от 23 до 55 лет, опыт управленческой работы не менее 2 лет и связь с Омской областью (рожденные, проживающие, обучающиеся или работающие в регионе).

#Образование#Омск#Омская область#Губернатор#Проект#Управленцы#Регистрация#Евгений Игишев#Участники
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