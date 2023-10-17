Омич купил в салоне иномарку, находящуюся в розыске, и взыскал с продавца 5 миллионов

Ответчик объяснил ситуацию тем, что спорный автомобиль был приобретен у физического лица и находился в продаже на территории автосалона по договору комиссии. На момент заключения договора, по словам продавца, он не обладал информацией о поддельности СТС и прочих изменениях, а потому и не сообщил об этом новому владельцу.