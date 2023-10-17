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Омич купил в салоне иномарку, находящуюся в розыске, и взыскал с продавца 5 миллионов

17 октября 2023, 10:43
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омич купил в автосалоне иномарку с фальсифицированными документами

Уголовное дело, возбужденное по факту изменения данных о машине, в апелляционном порядке рассмотрел Омский областной суд.

Установлено, что в конце декабря 2022 года мужчина заключил с продавцом договор купли-продажи автомобиля «Nissan X-Trail» по системе «трейд-ин». Его цена составляла 2 305 000 рублей, покупатель частично оплатил ее наличными, также передал свою машину в собственность автосалона и взял кредит.

Однако позже омич узнал, что его новая машина находится в розыске и имеет фальсифицированный бланк свидетельства о регистрации. Кроме того, в ходе автотехнической экспертизы были найдены признаки изменения идентификационного номера VIN и номера двигателя. Оказалось, что иномарка является дубликатом аналогичного автомобиля, принадлежащего жителю Москвы. По этому факту возбудили уголовное дело.

Тогда покупатель решил направить ответчику, то есть продавцу, претензию о возмещении причиненного ущерба и компенсации морального вреда, но она не была удовлетворена.

Ответчик объяснил ситуацию тем, что спорный автомобиль был приобретен у физического лица и находился в продаже на территории автосалона по договору комиссии. На момент заключения договора, по словам продавца, он не обладал информацией о поддельности СТС и прочих изменениях, а потому и не сообщил об этом новому владельцу.

Несмотря на доводы представителя автосалона, решением Октябрьского районного с ООО «КЛЮЧАВТО АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ» взыскано свыше 5,2 миллионов рублей, включая уплаченную за товар денежную сумму, убытки, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке прав потребителя.

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#Омск#Омская область#Мошенничество#Мошенники#Новости#Обман#Автосалон#Автомобили#Анастасия Баянова
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