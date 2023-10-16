В омском минздраве прокомментировали ситуацию с фейковыми данными о медуслугах

После публикации в СМИ о фиктивных оказанных услугах местные жители стали чаще запрашивать соответствующую выписку. В фонде ОМС рассмотрели 30 жалоб о недостоверности данных. Вообще же за этот год информацию о полученной медпомощи по полису просили почти 9,8 тыс человек.