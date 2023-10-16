В омском минздраве прокомментировали ситуацию с фейковыми данными о медуслугах

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В министерстве здравоохранения Омской области прокомментировали ситуацию с недостоверными данными в выписках пациентов с портала «Госуслуги». За неделю, как сообщили в пресс-службе ведомства, к ним поступило 32 обращения.
Работники министерства пообещали предпринять «дисциплинарные меры» по отношению к специалистам, которые допустили нарушения. В частности, министерство больше интересует обстановка в городской больнице № 2, где будет проведена проверка.
«В большинстве случаев появление недостоверных данных в реестрах счетов медицинских организаций связано либо с техническими ошибками (совпадение ФИО пациентов, совпадение даты рождения и соответственно ошибочное занесение информации об услугах, оказанных одному пациенту в карту другого), либо с человеческим фактором, вызванным большими нагрузками на персонал, работающий одновременно сразу в нескольких медицинских информационных системах», — заявили в омском минздраве.
Также там уточнили, что поликлиникам выделяют деньги не по количеству оказанных услуг, а по количеству прикрепленного к ним населения.
После публикации в СМИ о фиктивных оказанных услугах местные жители стали чаще запрашивать соответствующую выписку. В фонде ОМС рассмотрели 30 жалоб о недостоверности данных. Вообще же за этот год информацию о полученной медпомощи по полису просили почти 9,8 тыс человек.