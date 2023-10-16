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Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

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Updated Сегодня, 08:10

иллюстрация

В омском минздраве прокомментировали ситуацию с фейковыми данными о медуслугах

16 октября 2023, 08:05
Фото: Город55
иллюстрация
По данным ведомства, в системе возникла путаница из-за двух причин.

В министерстве здравоохранения Омской области прокомментировали ситуацию с недостоверными данными в выписках пациентов с портала «Госуслуги». За неделю, как сообщили в пресс-службе ведомства, к ним поступило 32 обращения.

Работники министерства пообещали предпринять «дисциплинарные меры» по отношению к специалистам, которые допустили нарушения. В частности, министерство больше интересует обстановка в городской больнице № 2, где будет проведена проверка.

«В большинстве случаев появление недостоверных данных в реестрах счетов медицинских организаций связано либо с техническими ошибками (совпадение ФИО пациентов, совпадение даты рождения и соответственно ошибочное занесение информации об услугах, оказанных одному пациенту в карту другого), либо с человеческим фактором, вызванным большими нагрузками на персонал, работающий одновременно сразу в нескольких медицинских информационных системах», — заявили в омском минздраве.

Также там уточнили, что поликлиникам выделяют деньги не по количеству оказанных услуг, а по количеству прикрепленного к ним населения.

После публикации в СМИ о фиктивных оказанных услугах местные жители стали чаще запрашивать соответствующую выписку. В фонде ОМС рассмотрели 30 жалоб о недостоверности данных. Вообще же за этот год информацию о полученной медпомощи по полису просили почти 9,8 тыс человек.

Медуслуги на бумаге. Поликлиники массово приписывают омичам фальшивые услуги
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#Омск#Омская область#Новости#Минздрав Омской области#Полис#Алина Ясинская#Полис ОМС
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