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Базовая кафедра «Газпром нефти» в Омском политехе бьет рекорды

Базовая кафедра «Газпром нефти» в Омском политехе бьет рекорды

16 октября 2023, 07:03
Фото: Алина Шагова
В этом году на кафедру, которая готовит нефтепереработчиков, поступило рекордное количество абитуриентов.

44 абитуриента поступило на базовую кафедру «Газпром нефти» в Омском государственном техническом университете в этом году. Это самый большой набор за всю историю работы кафедры.

«Всего в этом году на базовую кафедру „Газпром нефти“ ОмГТУ было подано более 150 заявлений от поступающих. Это говорит о востребованности программ, реализующихся в рамках совместного сотрудничества с компанией. Студенты кафедры имеют возможность уже с первого курса посещать практикоориентированные факультативы, занятия на заводе, а также заниматься по индивидуальным образовательным программам, написанным под будущего работодателя. Такой подход к обучению позволяет подготовить специалистов к решению сложных производственных задач и значительно повышает их конкурентоспособность», — отметил и. о. ректора ОмГТУ Василий Фефелов.

Студенты кафедры обучаются по специальностям «Химическая технология» и «Технологические машины и оборудование». Производственную практику будущие нефтепереработчики проходят на действующих объектах ОНПЗ, она оплачивается.

На сегодняшний день базовая кафедра «Газпром нефти», которая существует с 2014 года, выпустила уже 237 специалистов, подготовленных к работе на современных нефтехимических производствах. На Омском НПЗ считают, что рост числа студентов на кафедре — результат эффективной работы со школьным и студенческим сообществами по программе «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ».

«Среди выпускников кафедры, которые приходят к нам работать, нет случайных людей. Все ребята имеют большое желание работать, мотивацию к самообучению. Предприятие активно участвует в формировании карьерного пути молодых специалистов: мы помогаем ребятам выбрать будущую специальность, пройти профессиональное обучение и начать карьеру на Омском НПЗ», — отметил генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.

Напомним, сотрудничество «Газпром нефти» и ОмГТУ ведется в рамках проекта «Лига вузов» — комплексной системы сотрудничества компании с высшими учебными заведениями. Сейчас в нее входят 35 вузов-партнеров.

#Общество#Образование#Омск#Промышленность#Нефть
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