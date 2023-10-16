Базовая кафедра «Газпром нефти» в Омском политехе бьет рекорды

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
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Updated Сегодня, 07:03
44 абитуриента поступило на базовую кафедру «Газпром нефти» в Омском государственном техническом университете в этом году. Это самый большой набор за всю историю работы кафедры.
«Всего в этом году на базовую кафедру „Газпром нефти“ ОмГТУ было подано более 150 заявлений от поступающих. Это говорит о востребованности программ, реализующихся в рамках совместного сотрудничества с компанией. Студенты кафедры имеют возможность уже с первого курса посещать практикоориентированные факультативы, занятия на заводе, а также заниматься по индивидуальным образовательным программам, написанным под будущего работодателя. Такой подход к обучению позволяет подготовить специалистов к решению сложных производственных задач и значительно повышает их конкурентоспособность», — отметил и. о. ректора ОмГТУ Василий Фефелов.
Студенты кафедры обучаются по специальностям «Химическая технология» и «Технологические машины и оборудование». Производственную практику будущие нефтепереработчики проходят на действующих объектах ОНПЗ, она оплачивается.
На сегодняшний день базовая кафедра «Газпром нефти», которая существует с 2014 года, выпустила уже 237 специалистов, подготовленных к работе на современных нефтехимических производствах. На Омском НПЗ считают, что рост числа студентов на кафедре — результат эффективной работы со школьным и студенческим сообществами по программе «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ».
«Среди выпускников кафедры, которые приходят к нам работать, нет случайных людей. Все ребята имеют большое желание работать, мотивацию к самообучению. Предприятие активно участвует в формировании карьерного пути молодых специалистов: мы помогаем ребятам выбрать будущую специальность, пройти профессиональное обучение и начать карьеру на Омском НПЗ», — отметил генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.
Напомним, сотрудничество «Газпром нефти» и ОмГТУ ведется в рамках проекта «Лига вузов» — комплексной системы сотрудничества компании с высшими учебными заведениями. Сейчас в нее входят 35 вузов-партнеров.