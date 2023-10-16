Базовая кафедра «Газпром нефти» в Омском политехе бьет рекорды

На сегодняшний день базовая кафедра «Газпром нефти», которая существует с 2014 года, выпустила уже 237 специалистов, подготовленных к работе на современных нефтехимических производствах. На Омском НПЗ считают, что рост числа студентов на кафедре — результат эффективной работы со школьным и студенческим сообществами по программе «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ».