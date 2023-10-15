Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

иллюстрация

Омских дорожников поздравили Виталий Хоценко и Александр Артёмов

15 октября 2023, 08:04
Фото: 1MI
иллюстрация
В 2023 году объем дорожного фонда в Омской области превысил 18 млрд рублей.

В третье воскресенье октября в России отмечают День работников дорожного хозяйства. С профессиональным праздником омичей поздравили губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель Законодательного Собрания Александр Артёмов.

«От состояния дорожного хозяйства во многом зависят развитие экономики и промышленности, доступность территорий и, главное, качество жизни омичей. Благодаря вашему добросовестному труду Омская область входит в число российских регионов, где реализация национального проекта „Безопасные качественные дороги“ идет опережающими темпами», — говорится в поздравлении.

В этом году объем дорожного фонда в регионе — почти 19 миллиардов рублей. Отремонтировано порядка 200 километров дорого. В рамках нацпроекта заключен трехлетний контракт на работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы в Омске.

#Общество#Дороги#Омск#Омская область#Новости#Александр Артемов#Виталий Хоценко
Подпишитесь
Пиранья откусила палец ребенку, приписки фиктивных медуслуг, новый омский митрополит
Сегодня, 10:36
Капитана омской полиции задержали за торговлю мефедроном
Сегодня, 01:58
Вы не поверите! Омичей ждет очередное «бабье лето»
Сегодня, 07:01
Красная «девятка» въехала в кофейню в центре Омска. Известны подробности
Сегодня, 07:38
Аспирин для богатых. Какие лекарства подорожали в Омской области
Сегодня, 06:45
В омском аэропорту пять рейсов задержали и один отменили
Сегодня, 04:37