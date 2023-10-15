Омских дорожников поздравили Виталий Хоценко и Александр Артёмов

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
В третье воскресенье октября в России отмечают День работников дорожного хозяйства. С профессиональным праздником омичей поздравили губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель Законодательного Собрания Александр Артёмов.
«От состояния дорожного хозяйства во многом зависят развитие экономики и промышленности, доступность территорий и, главное, качество жизни омичей. Благодаря вашему добросовестному труду Омская область входит в число российских регионов, где реализация национального проекта „Безопасные качественные дороги“ идет опережающими темпами», — говорится в поздравлении.
В этом году объем дорожного фонда в регионе — почти 19 миллиардов рублей. Отремонтировано порядка 200 километров дорого. В рамках нацпроекта заключен трехлетний контракт на работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы в Омске.