В Омске на «строительном» штабе обсудили вопросы строительства по нацпроектам

Обсуждались вопросы благоустройства центральной части Называевска «Исторический парк „Сибирский посад“». Проект победил на всероссийском конкурсе со созданию комфортной городской среды «Малые города». В Называевске собираются создать две зоны — пешеходную и зону массовых мероприятий. Планируют обустроить детские игровые комплексы, велодорожки, установить малые архитектурные формы. В настоящее время работы на объектах идут по графику. Первый этап должны завершить к 1 ноября. На реализацию проекта будет выделено 106,8 миллионов рублей.