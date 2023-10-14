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Published Сегодня, 10:04

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Updated Сегодня, 10:06

В Омске на «строительном» штабе обсудили вопросы строительства по нацпроектам

В Омске на «строительном» штабе обсудили вопросы строительства по нацпроектам

14 октября 2023, 10:04
Фото: Правительство Омской области
Заседания штаба проходят каждую субботу по инициативе губернатора Виталия Хоценко.

В Омске сегодня, 14 октября, прошло заседание координационного штаба по обеспечению строительства и капремонта объектов в рамках национальных проектов и госпрограмм.

Обсуждались вопросы благоустройства центральной части Называевска «Исторический парк „Сибирский посад“». Проект победил на всероссийском конкурсе со созданию комфортной городской среды «Малые города». В Называевске собираются создать две зоны — пешеходную и зону массовых мероприятий. Планируют обустроить детские игровые комплексы, велодорожки, установить малые архитектурные формы. В настоящее время работы на объектах идут по графику. Первый этап должны завершить к 1 ноября. На реализацию проекта будет выделено 106,8 миллионов рублей.

Проректор ОмГУ Руслан Смаилов сообщил о завершении строительства главного корпуса вуза. Для ввода в эксплуатацию осталось привести в порядок инженерные системы и после их испытания получить соответствующее заключение. Работы собираются завершить до конца первого квартала 2024 года.

Также продолжается возведение школы в Горьковском районе. Здание готово на 95%. Сейчас строители заканчивают внутреннюю отделку.

По поручению главы региона Виталия Хоценко, заседания «строительного» штаба проходят еженедельно по субботам. К работе подключают профильных министров, представителей заказчиков и подрядчиков.

#Общество#Омск#Благоустройство#Омская область#Строительство#Горьковский район#Национальные проекты#Евгений Игишев#Виталий Хоценко
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