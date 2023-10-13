«Омскэлектро» завершило подключение дополнительной кабельной линии в поселке Кордном

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Подключение дополнительной кабельной линии также обеспечит бесперебойное электроснабжение важных социальных объектов: МСЧ-9, насосной станции, теплоснабжающей компании и других. Работы были проделаны в рамках инвестиционной программы АО «Омскэлектро».
Гендиректор организации Андрей Жуковский подчеркнул, что новая кабельная линия повысит надежность электроснабжения в поселке и уменьшит нагрузку на сети.
«Мы построили кабельную линию протяжённостью 1,8 км. С её помощью мы планируем обеспечить бесперебойное электроснабжение социальных объектов поселка. Этот район часто попадал под отключение, так как линии были перегружены. Теперь же он получил второе резервное питание. Ни социальные объекты, ни население не заметят сложных ситуаций», — отметил Жуковский.
О преимуществах новых кабельных линий из из сшитого полиэтилена рассказал мастер кабельных линий Южного РЭС Иван Андриянов. Он подчеркнул, что они имеют высокую надёжность, долговечность и нулевую повреждаемость.
«Этот кабель практически вечный. Прокладка таких линий проще и требует меньшего количества людей и техники. Кабель прокладывается методом горизонтально направленного бурения, что обеспечивает ему дополнительную защиту за счёт полиэтиленовых труб, в которые он укладывается», — объяснил Андриянов.