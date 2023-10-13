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Губернатор Хоценко ввел дополнительную меру поддержки омских аграриев

Губернатор Хоценко ввел дополнительную меру поддержки омских аграриев

13 октября 2023, 08:02
Фото: пресс-центр правительства Омской области
Сельхозпроизводителям будут помогать с покупкой дизельного топлива.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился, чтобы местным аграриям дополнительно финансово помогали. Им будут выделять новую субсидию, средства пойдут на покупку дизельного топлива.

Соответствующие изменения в государственную программу глава региона Хоценко внес на последнем заседании правительства Омской области. Общий объем финансирования на данную субсидию составит 100 млн рублей.

«Вводим дополнительную меру поддержки для омских аграриев — возместим часть затрат на дизельное топливо, которое было приобретено в период уборочной кампании», — сказал губернатор.

Хоценко отметил важность поддержки омских сельхозпроизводителей и сообщил о дальнейшей поддержке представителей отрасли.

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#Политика#Омск#Омская область#Сельское хозяйство#Субсидии#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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