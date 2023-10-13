Губернатор Хоценко ввел дополнительную меру поддержки омских аграриев

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился, чтобы местным аграриям дополнительно финансово помогали. Им будут выделять новую субсидию, средства пойдут на покупку дизельного топлива.
Соответствующие изменения в государственную программу глава региона Хоценко внес на последнем заседании правительства Омской области. Общий объем финансирования на данную субсидию составит 100 млн рублей.
«Вводим дополнительную меру поддержки для омских аграриев — возместим часть затрат на дизельное топливо, которое было приобретено в период уборочной кампании», — сказал губернатор.
Хоценко отметил важность поддержки омских сельхозпроизводителей и сообщил о дальнейшей поддержке представителей отрасли.